Tweesterrenchef Bahadoer verzorgt afhaalmaaltijden pal voor zijn restaurant in Nuenen

Geld zat, maar hulp in de huishou­ding van gemeente­geld: Hulp gaat naar de verkeerde mensen

10:25 EINDHOVEN - Welgestelde inwoners die via de gemeente een goedkope hulp in de huishouding of aangepaste badkamer regelen. Sinds ze nog maar een kleine eigen bijdrage hoeven te betalen, slaan ‘rijken’ massaal hun slag. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt er schande van.