Twernbestuur blij met Oekraïense buren maar wel ‘volledig overvallen’

GELDROP - In het gebouw de Twern in Braakhuizen-Noord (Geldrop) huist de stichting Jeugdbelangen. Onder hetzelfde dak komen tijdelijk twee Oekraïense gezinnen te wonen. De stichting voelt zich voor het blok gezet door de gemeente. ,,Maar we vinden wel dat die mensen geholpen moeten worden”, aldus de voorzitter.

Zondagavond informeerde de gemeente omwonenden van de Twern en van het voormalige GGD-gebouw tegenover het station over de komst van Oekraïense vluchtelingen naar hun buurt. De twee gebouwen worden daarvoor geschikt gemaakt. In de Twern komen twee gezinnen, in het voormalige GGD-gebouw is ruimte voor 45 personen.

Twern-voorzitter wist van niets

Maar de andere ‘bewoner’ (sinds 31 jaar) in de Twern wist maandagmorgen nog van niets. ,,Wij lazen het vanochtend in de krant en we voelen ons volledig overvallen”, zo zegt voorzitter Gerard van Dooren van de stichting Jeugdbelangen, die inmiddels bij de gemeente een afspraak heeft voor een gesprek over de plannen.

Een tweekapper in bezit van de gemeente

Hij legt uit dat het gebouw de Twern in feite een tweekapper is in bezit van de gemeente. Het ene deel was verhuurd aan peuterspeelzaal Kiekeboe, het andere deel huurt de stichting Jeugdbelangen. Het Kiekeboe-deel staat al jaren leeg. Het Jeugdbelangen-deel wordt doorverhuurd aan onder meer de hobbyclub Braakhuizen-Noord, de dartclub en de bridgeclub.

Van Dooren vertelt dat zijn stichting al lang niet meer specifiek voor de jeugd is. Dat is een erfenis van het verleden, toen er nog tafeltennis, scoutingactiviteiten, een zangkoor en een jongerenclub onder vielen. Maar dat is nu allemaal elders ondergebracht of gestopt. De 61-jarige hobbyclub is nog wel alive and kicking en ook specifiek gericht op kinderen van 6 tot 16 jaar.

Quote Overdag is de Twern best vaak leeg Gerard van Dooren, Stichting Jeugdbelangen

Maar, zo erkent Van Dooren, er is wel ruimte voor meer huurders aan deze kant van de tweekapper. ,,Overdag is het best vaak leeg ja.” In tegenstelling tot wat in deze krant stond is de Twern geen buurthuis. Er is dus geen ‘vrije inloop’ en een buurthuiskamer met biljart.

Misschien komt er meer leven in de brouwerij met de nieuwe buren? Ziet de stichting zichzelf misschien een rol spelen in opvang of begeleiding van Oekraïense gezinnen? Van Dooren moet vooralsnog het antwoord schuldig blijven: ,,Ik heb nog geen idee of wij iets voor ze kunnen betekenen”. Maar hij gaat er wel vanuit dat dit onderdeel zal zijn van het gesprek later deze week bij de gemeente.

Nog geen keuken

Het is de bedoeling om de Twern in de loop van de komende vier weken geschikt te maken voor bewoning door gezinnen. Zo is er nog geen keuken. ,,Maar als de gemeente bijvoorbeeld de dakgoten gaat vernieuwen, zou het fijn zijn als ze dat aan onze kant ook meteen doen. Wat er is behoorlijk veel achterstallig onderhoud.”