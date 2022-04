Twintig dino’s brullen in Dierenrijk: ‘Maar als de vaste bewoners gestresst raken, gaat de stekker er uit’

Een Tyrannosau­rus over zijn teentjes aaien bij Dierenrijk

MIERLO - Prehistorisch gebrul in Dierenrijk. Vanaf 15 april wordt dit geluid toegevoegd aan de kakafonie van dierengeluiden in Dierenrijk. Dan komen twintig levensechte dinosaurussen aan voor een tijdelijk verblijf in de dierentuin in Mierlo/Nuenen.

