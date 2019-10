Twintig jaar lang wandelen, fietsen én kletsen in Geldrop

GELDROP - Ze noemen zich Fifty-Fit 50+, de onofficiële club van 50-plussers die op fiets- of wandeltocht gaat in Geldrop en omgeving. Al 20 jaar lang, organiseren ze iedere maand minstens één fiets- en wandeltocht.

Aanmelden hoeft niet, wie aan de start verschijnt mag mee. ,,De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt rond de 70”, vertelt Jan de Greef (77), de kartrekker van de fietstochten. ,,We fietsen in een rustig tempo van ongeveer 15 km per uur en we houden minstens drie keer pauze, waarvan één keer bij een horecagelegenheid.” Hoewel iedereen die aan de start verschijnt mee mag, is er min of meer een vaste groep ontstaan van zowel bezitters van een gewone als elektrische fietsen.

Veilig

Piet Mandigers (87) is sinds drie jaar weduwnaar en gaat mee op een gewone fiets zonder trapondersteuning. ,,Ik fiets mee voor de gezelligheid. En er zijn vrouwen bij, dat is altijd leuk.” Hermien Westerbroek (73) woont nog niet zo lang in Geldrop. ,,Zo leer ik de omgeving kennen en ik doe nieuwe contacten op.” In haar eentje vindt ze het niet veilig om lange tochten te maken. ,,Stel je voor dat je wat krijgt onderweg.”

Het motto van Fifty-Fit50+, zowel voor de wandelaars als de fietsers is ‘samen uit, samen thuis’. ,,Degene die voorop rijdt en degene die achteraan rijdt hebben allebei een pieper”, vertelt De Greef. ,,Als iemand een lekke band heeft, wordt er gepiept en wacht de hele club tot de band is geplakt.”

Het liefst fietsen ze door de natuur, soms over veredelde karrensporen. Diny Bok fietst al 20 jaar mee. ,,Ik ben onder de mensen, gezond bezig en zo kom ik de dag goed door.” In de zomer fietsen ze twee keer per maand op donderdag, een keer voor een lange tocht (60 kilometer) en een keer voor een korte (30 kilometer). In de winter gaat het gewoon door, maar dan is er één keer in de maand een korte tocht. ,,Er wordt wat afgekletst tijdens het fietsen”, zegt De Greef.