Uit-de-kast-dag, ook in Geldrop-Mierlo: 'Niemand is raar, hooguit anders, en dat is normaal’

GELDROP-MIERLO - Steeds meer gemeenten maken er serieus werk van: gelijke kansen voor iedereen. Of je nou een handicap hebt of een kleurtje of homo bent of wat dan ook. Zo ook in Geldrop-Mierlo waar de regenboogvlag gehesen werd door de wethouder.