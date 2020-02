Drie aanhoudin­gen voor heling in Geldrop, mannen mogelijk betrokken bij meerdere inbraken en diefstal­len

24 februari GELDROP - Drie Servische mannen zijn donderdag 13 februari aangehouden in Geldrop in verband met heling. Naar aanleiding van deze aanhoudingen heeft de politie ook een huiszoeking gehouden, waardoor het drietal in verband kon worden gebracht met meerdere inbraken en autodiefstallen.