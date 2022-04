Uitbundig versierde fietsen op de wielerbaan in Geldrop

Balonnen

,,Het is zeker 20 jaar geleden dat we voor het laatst een versierde fietsenwedstrijd hadden”, aldus Ad Verhappen (67), voorzitter van de Stichting De Drie Harten die de Kinderkoningsdagspelen organiseert. ,,In die tussentijd hebben we ballonnen opgelaten. Dat was een groot succes, maar het mag niet meer. Zo kwamen we weer op het ouderwetse fietsen versieren. In feite hebben we een generatie overgeslagen, want ik deed het vroeger zelf wel, maar mijn eigen kinderen niet.” Nu heeft hij samen met zijn kleinzoon Vince een fiets versierd, met in de hoepel een foto van Willem-Alexander waaraan de jury de tweede prijs toekende.