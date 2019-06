‘Uitstappen met een brede lach op het gezicht’ in Geldrop

GELDROP - Reisje voor ouderen met dementie in Geldrop in cabrio’s: enthousiasme bij deelnemers en begeleiders.

,,Het is goed zo. Zolang ik er niet uitval is het goed.” De 86-jarige Harrie van der Sommen is net bij het verzorgingshuis De Akert in Geldrop ingestapt in een van de klassieke cabrio’s, die woensdag ongeveer evenzoveel bewoners van dat huis in een tocht zal rondrijden.

Voor Harrie Bax, ook één van de passagiers , was het reisje een grote verrassing. Hij had er de nacht daarvoor maar slecht van geslapen. Dochter en mantelzorger Arnie is de chauffeur. ,,Superleuk. Sowieso om met ons pap zoiets te doen. We zijn benieuwd”, zegt ze bij het vertrek. Alle chauffeurs van de cabrio’s zijn mantelzorger of vrijwilliger bij de stichting Het Momentum. Ze hebben allemaal navigatie aan boord, iedereen rijdt dezelfde route.

Anita Hendericks is met haar man eigenaar van het Venlose bedrijf dat de cabrio’s aan de stichting uitleende. ,,We hoorden ervan van een kennis dat ze op zoek waren naar speciale uitjes. Daar hebben we graag aan meegewerkt. We vinden het ook mooi om mensen op deze manier gelukkig te maken. In zo’n oldtimer dakje open. Wind in je haren. Prachtig zoals mensen dan met een brede smile uit de auto stappen.”

De organisatie in Geldrop had echt geluk. In de morgen was er al veel regen over het dorp. Bij vertrek kwam er een aarzelende zon door en kon het dak open. De stichting Het Momentum werkt sinds het vorige jaar samen met Ananz wonen Welzijn en Zorg, Veroni Haans is coördinator welzijn bij Ananz. ,,Die tocht, vinden we een superleuk idee. We werken prettig samen met de stichting. Zo hebben we nu al samen met de stichting al ongeveer veertig vrijwilligers begeleid die maatje van iemand met dementie willen zijn.”