Uitstel voor avond rondom wielerlegende Hennie Kuiper in Gerwen

Man berooft twee maaltijdbe­zor­gers in Nuenen, vermoede­lijk met een vuurwapen

NUENEN - Een man heeft zaterdagavond twee maaltijdbezorgers beroofd in Nuenen. Hij gebruikte daarbij vermoedelijk een vuurwapen, meldt de politie. De verdachte is rond 02.30 aangehouden in zijn woning.

7 november