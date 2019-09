Uitstoot methaangas in gemeente Nuenen het hoogste van Brabant

In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in totaal 189,3 miljard CO2-equivalenten. Dit is 2 procent lager dan in 2017 en 15 procent lager dan in 1990. De mate van vervuiling verschilt sterk per gemeente.



Gemeenten met een hoge uitstoot per vierkante meter zijn Geertruidenberg, waar elektriciteitscentrale de Amercentrale een hoge uitstoot met zich meebrengt. De totale uitstoot binnen de gemeente bedraagt 128,2 kilogram per vierkante meter. De gemeente Moerdijk, met binnen haar grenzen industriegebied Moerdijk, volgt op ruime afstand met 35 kilogram per vierkante meter. De uitstoot bestaat bij beide gemeenten nagenoeg helemaal uit CO2 (koolstofdioxide). Methaan- en lachgas vormen een zeer klein deel van de uitstoot (zie graphic).