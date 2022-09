Uniek voedselbos wordt geopend op Landgoed Kasteel Geldrop

GELDROP - Op het landgoed van Kasteel Geldrop wordt zondag 4 september een voedselbos geopend. Het is niet het eerste voedselbos in Nederland, maar uniek door de ligging aan de Dommel, waardoor het er altijd nat is. Daardoor groeien er andere planten dan in andere voedselbossen.

,,Het meeste werk was het schoonmaken van de 2500 vierkante meter grond”, vertelt John Schoolmeesters, tuinmeester van het landgoed. ,,Er stonden voornamelijk braamstruiken.” Plonie de Baar van IVN Geldrop vult aan: ,,Toen er een gedeelte was weggehaald, stonden daar interessante planten tussen en die hebben we gespaard. Evenals de bomen. Er staan dus al een flinke hazelaar en een els. De berk, die we ook hadden gespaard, is omgevallen. Het wortelstelsel vormt nu een natuurlijk insectenhotel. En de poel was er ook al, dat is natuurlijk een pareltje.”

Kleine kikkers

Ondanks de droogte staat daar nog steeds water in en kleine kikkers springen vrolijk in het rond. ,,Er zitten hier ook eekhoorns, vosjes en egeltjes”, vertelt De Baar. ,,Het voedsel van het bos is ook voor hen bedoeld en voor insecten en vogels natuurlijk.” De enige dieren die worden geweerd, zijn de reeën. ,,Er lopen er zo’n stuk of vijf op het landgoed”, weet Schoolmeesters. ,,We hebben een meidoornhaag gezet om ze tegen te houden. Die is nu nog niet hoog genoeg, ze springen er nog overheen.”

Het bos is ontwikkeld door Landgoed Kasteel Geldrop en IVN Geldrop, die het duurzame project voor educatieve doeleinden gaat gebruiken. Dieren profiteren al van de tuin, voor mensen zal het nog even duren voor er wat te plukken is. Vanwege de droogte zijn er zelfs geen vlierbessen en bramen en de fruit- en notenbomen zijn nog maar net aangeplant.

Veel weten

,,Wie van de andere planten wil eten, moet veel weten”, aldus De Baar. ,,Van het riet in de poel zijn bijvoorbeeld alleen de jonge spruiten eetbaar. Hoewel een voedselbos meer produceert dan een akker, zal de kwart hectare, zelfs als het bos zich helemaal ontwikkeld heeft, niet veel monden kunnen voeden.” Geneeskrachtige planten staan er nu al, maar ook daar is veel kennis voor nodig om die te gebruiken.

,,Het belangrijkste is dat we er veel van leren”, is Schoolmeesters van mening. ,,Welke planten hier goed groeien, weten we nog niet. Het is de bedoeling dat er kleine eilandjes worden gevormd waar planten elkaar in evenwicht houden. Wat onderhoud betreft hoeven we er alleen voor zorgen dat er geen planten gaan woekeren.”

Plukken

Omdat het de bedoeling is dat er wat te plukken valt, zijn er al planten toegevoegd zoals frambozenstruiken. ,,Dat is een experiment”, vertelt de Baar. ,,Of planten veel water nodig hebben, is bekend, maar of ze er ook tegen kunnen om een poosje met hun wortels in het water te staan, moeten we ontdekken. Daar staat tegenover dat we een groot voordeel hebben met andere voedselbossen vergeleken. Op dit gedeelte is nooit iets verbouwd. Dat wil zeggen dat het nooit bemest is. De meeste andere voedselbossen zijn aangelegd op akkers. Het duurt decennia voor de bemesting uit de grond is verdwenen en de natuurlijke begroeiing terugkomt. We liggen dus tientallen jaren voor.”

Het voedselbos wordt zondag 4 september om 15:00 uur geopend. Daaraan voorafgaand houdt Wouter van Eck in de Trouwzaal van Kasteel Geldrop een lezing over Nederlands bekendste voedselbos Ketelbroek. Aanmelden kan tot 2 september, er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar. Voor kinderen is van 14.00 tot 16.00 uur buiten een voedselbosrestaurant. Het menu heeft producten die in de toekomst in het bos te vinden zullen zijn.