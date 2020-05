Vakantiedoeboek in Mierlo, dat kan wél

Het bestuur en de coördinaties van Jeugdvakantieweek (JVW) Mierlo hadden al veel voorbereid voordat het Covid-19-virus Nederland bereikte. Spelletjes stonden klaar, vrijwilligers waren opgeroepen om de groepen kinderen te draaien en draaiboeken rondom het thema ‘Expeditie JVW’ stonden al in de steigers. ,,Vrijwilligers en kinderen keken erg uit om met ons op expeditie te gaan’’, vertelt voorzitter Nancy van den Heuvel (40). ,, Ook wij hadden er heel veel zin in. Maar niet getreurd! We hebben besloten om volgend jaar met z’n allen op expeditie te gaan.’’

Toen de inschrijvingen geen doorgang konden vinden begin april, werd door het JVW meteen gekeken naar mogelijkheden om de jeugdvakantieweek eventueel in een afgeslankte vorm te laten doorgaan. ,,Mede om tijdsdruk en kostenrisico’s te verkleinen, maar vooral om toch iets te kunnen doen voor de Mierlose kinderen in de laatste week van de zomervakantie. Helaas is het niet mogelijk om de jeugdvakantieweek door te laten gaan, in welke fysieke vorm dan ook.’’

Quote De achterlig­gen­de gedachte is dat ieder kind een fijne vakantie behoort te hebben, met name kinderen van wie de ouders het niet zo breed hebben Nancy van den Heuvel, Jeugdvakantieweek Mierlo

Van den Heuvel en haar medebestuursleden gingen echter niet bij de pakken neerzitten. ,,We zijn gaan brainstormen over hoe we tóch iets voor de jeugd kunnen betekenen tijdens deze zomervakantie. Niet met zijn allen bij elkaar, maar mogelijk wel in huiselijke sfeer.’’

Het wordt een vakantiedoeboek. ,,Hier zullen zo’n veertig pagina’s vol activiteiten en spellen voor jong en oud in komen te staan die je thuis, in je eigen omgeving of op vakantie kunt uitvoeren’’, legt Van den Heuvel uit. ,,Iedere coördinatie maakt voor zijn doelgroep de spelletjes en opdrachten. Onder andere woordzoekers, foto-opdrachten, en zelfs een fietstocht. En veel lowbudgetspelletjes. De Mierlose Jeugdvakantieweek is immers in het leven geroepen met de achterliggende gedachte dat ieder kind een fijne vakantie behoort te hebben, met name kinderen van wie de ouders het niet zo breed hebben.’’

Challenge aan het doeboek

Mogelijk plant het JVW ook een aantal activiteiten in de laatste week van de vakantie die volgens de richtlijnen uitgevoerd kunnen worden. ,,We willen een challenge aan het doeboek hangen. In ieder doeboek staat een dag- en tijdsblok aangegeven. Maar meer kan ik nog niet verklappen. Wel dat er leuke prijsjes te winnen zijn.’’

Het JVW-doeBoek is te bestellen via jvwmierlo.nl. De kosten bedragen 3 euro per boek, en zijn digitaal bij de inschrijving te voldoen. ,,De boeken kunnen op woensdagavond 8 juli op een veilige manier opgehaald worden op het plein bij ’t Patronaat, tussen 19.00 en 20.00 uur. ,,Er worden vakken gemaakt en men dient dan het boek af te halen in het vak waarbij je inschrijfnummer vermeld staat. Je inschrijfnummer krijg je in een bevestigingsmail.’’

Typerende melkbussen