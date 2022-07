Van 800 ‘centrumwoningen’ maar 30 voor sociale huur: te weinig vindt politiek Geldrop-Mierlo

GELDROP-MIERLO - Er waren al veel te weinig sociale huurwoningen in Geldrop-Mierlo, maar in de woningbouwplannen die er liggen komen er ook amper bij. Van de 800 nieuwe woningen die in en rond het centrum van Geldrop gebouwd gaan worden, zullen er waarschijnlijk slechts 30 à 40 sociale huur zijn.

Woningzoekers met een smalle beurs komen er vooralsnog dus maar bekaaid af in Geldrop-Mierlo. En dat baart de politiek grote zorgen. Vooral bij de oppositiepartijen is de behoefte groot om een daad te stellen en harde afspraken te maken.

In de gemeenteraadsvergadering van deze week kwamen PvdA en Groenlinks (beide oppositie) met een voorstel om bij een nieuw te bouwen appartementencomplex aan de Mierloseweg in Geldrop als voorwaarde te stellen dat eenvijfde van de woningen sociale huur moet zijn.

Afspraak voor ‘echt betaalbare woningen’

En oppositiepartij Samen legde een motie op tafel waarin het college van B en W wordt opgedragen om voortaan bij ieder nieuwbouwproject ontwikkelaars of corporaties voorrang te geven als ze een deel van de woningen sociale huur of sociale koop maken.

Samen had het over ‘echt betaalbare woningen'. De gangbare norm voor ‘betaalbare woningen’ is tot 1000 euro per maand huur en tot 355.000 euro koop. Maar voor mensen met een minimum inkomen is dat vaak al onhaalbaar.

Geen tijdverlies bij woningbouw

Uiteindelijk kregen de voorstellen te weinig steun. In het geval van de Mierloseweg omdat het bouwplan en de afspraken daarover allemaal al klaar zijn. Alsnog nieuwe voorwaarden stellen betekent terug naar de tekentafel en heel veel tijdverlies. En dat kan de gemeente zich niet veroorloven aldus een ruime raadsmeerderheid.

De Samen-motie kon wel rekenen op brede steun, maar bijna alle raadsfracties en de wethouder (Marc Jeucken, CDA) vonden die voorbarig. Volgende week maandag is in het gemeentehuis een openbare raadsbijeenkomst over woningbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld over: in welke percentages en voor welke doelgroepen moet er gebouwd worden; moet er bij alle nieuwbouw parkeergelegenheid komen en hoeveel dan; en wat doen we met sociale huur en -koop als dat in en bij het centrum amper lukt.

Quote Als u na maandag nog steeds vindt dat de motie van Samen nodig is, kunt u hem alsnog indienen Marc Jeucken, Wethouder

De resultaten van dat debat worden verwerkt in een 'masterplan Woningbouw’ dat dit jaar klaar moet zijn. ,,Als u na maandag nog steeds vindt dat de motie van Samen nodig is, kunt u hem alsnog indienen", zei Jeucken. En daar was de raad het wel mee eens.

Animo bij corporaties was nihil

Jeucken zei ook dat het realiseren van sociale huur en koopwoningen afhangt van de bereidheid van woningbouwcorporaties. Want hoe meer sociale woningbouw in een project, hoe minder financieel aantrekkelijk voor de ontwikkelaar. Tot nu toe was de animo bij corporaties om in en bij het Geldropse centrum te bouwen nihil.

Vandaar ook de magere verwachting van slechts enkele tientallen sociale huurwoningen. Maar sinds vorig jaar duidelijk werd dat Geldrop-Mierlo 8 miljoen euro Rijksgeld krijgt als er binnen 9 jaar 800 woningen in en rond het centrum van Geldrop gebouwd worden, zijn er nog geen nieuwe gesprekken gevoerd met corporaties. Jeucken gaat dat overleg nieuw leven in blazen.