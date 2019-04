Van Gaal over mooiste object voetbalmuseum Mierlo: ‘Mijn pak dat hier ergens hangt, toevallig onder nummer 14’

,,Het is wel een eind rijden, moet ik zeggen”, vertelt Louis van Gaal over de reis die hij heeft afgelegd om aanwezig te zijn bij de opening van het voetbalmuseum in Mierlo. ,,Maar het was mijn beurt. Jos is al zo vaak naar mij toegekomen om spullen op te halen. Dat komt door al die brieven die hij schrijft. En ja, ik antwoord dus altijd.” De succestrainer is in zijn element. Hoewel alle media iets van hem willen, maakt hij een ontspannen indruk naast zijn vrouw Truus. Van Gaal doceert ook nog even. ,,Ik vind de vitrines professioneel ogen. Ja, dat moet dus ook wel, met al die waardevolle spullen hier.” Het mooiste object? ,,Mijn pak dat hier ergens hangt, toevallig onder nummer 14.”

Volledig scherm Louis en Truus van Gaal samen met Hans van Breukelen tijdens de opening van het voetbalmuseum van verzamelaar Jos Lenssen in Mierlo. © ANP

Droom

Mierlonaar Jos Lenssen stond iets verderop te glimmen. Voor de 62-jarige verzamelaar ging er dinsdag een soort van droom in vervulling. Hij begon als verzamelaar op een zolderkamer en wist in een halve eeuw tijd een zeer indrukwekkende collectie op te bouwen. Mede dankzij een bijdrage van de gemeente Geldrop-Mierlo kon Lenssen met zijn memorabilia uiteindelijk terecht in het sporthotel HUP. ,,Jos, jij bent vandaag geen BM’er meer, maar een BN’er”, zei loco-burgemeester Marc Jeucken tijdens de plechtigheden. ,,Je vrouw zal ook wel blij zijn dat er weer ruimte is thuis.”

Bescheiden

De voetbalschoenen van Marco van Basten, het pak van Louis van Gaal en de keeperstrui van Hans van Breukelen. Het is maar een greep uit de tentoongestelde pronkstukken in het museum. Hoe Lenssen eraan kwam? Hij wist uitstekende contacten te leggen in de voetballerij en, misschien nog wel belangrijker, hij onderhield die relaties goed. Lenssen was vrijwilliger bij voetbalclub Mifano en zodoende werd hij de contactpersoon van het naastgelegen sporthotel. ,,Jos was altijd heel bescheiden, maar toch kon je niet om hem heen”, zei de aanwezige Van Breukelen.

Kosten noch moeite waren er gespaard om het voetbalmuseum ‘Fanatic’ officieel te openen. Er lag een draaiboek klaar, er waren lange toespraken en een speciaal PR-team maakte de pers wegwijs. Het HUP hotel en de gemeente hopen uiteraard de nodige toeristen te gaan verwelkomen. De toegang voor het voetbalmuseum is gratis.

