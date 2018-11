Van Gaals lederhose naar nieuw voetbalmuseum Mierlo

Het hele plan is rond. Een gratis toegankelijk museum voor het grootste deel gesitueerd op de eerste etage van het Mierlose Hup Hotel. Met nog een afdeling op de begane grond in de hotelwinkel. Een plan dat naadloos past in het compleet nieuwe uiterlijk van het ‘sportiefste hotel van Nederland’, aldus marketingmanager Mark Oidtmann.

Hobbeltje

Voetbalmuur

Hoeveel het hotel zelf investeert wil marketingmanager Oidtmann niet zeggen. Het museum is onderdeel van een veel grotere operatie die anderhalf jaar geleden al in gang gezet is. Alle 149 kamers zijn vernieuwd en op de begane grond en de eerste verdieping is een verbouwing nog in volle gang. Er komt een centrale ingang, nieuw restaurant, een interactieve voetbalmuur met spelelementen en wie vanaf de eerste etage naar beneden wil kan straks behalve met de lift of de trap ook met de glijbaan. ,,De hele uitstraling wordt anders. We zijn een sportief en actief bedrijf en we willen stimuleren dat mensen bewegen en goed bezig zijn. Dat moet je hier binnen ook voelen en beleven. Vandaar ook de nieuwe naam”, zegt Oidtmann, wiens hotel vorig jaar nog wekenlang Diego Maradonna en zijn voetbalteam onder de gasten had.