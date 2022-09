Van Happen Containers al bijna twee weken zonder internet na kapotgetrokken kabel: 'Dit is schandalig’

met video Mogelijk aangesto­ken brand bij shoarma­zaak Geldrop veroor­zaakt explosie: ‘Het leek wel een aardbeving’

GELDROP - Na vermoedelijke brandstichting in een shoarmazaak op de Nieuwendijk in Geldrop heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsgevonden. Een bewoonster uit de erboven gelegen woning wist zichzelf via de achterkant van het pand in veiligheid te brengen. Ze raakte niet gewond. Het pand is ontzet door de explosie. Bewoners van drie aangrenzende appartementen moesten tijdelijk hun woningen uit.

