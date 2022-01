Van kleedkamer tot muziekstudio voor talentvolle jongeren uit Geldrop-Mierlo

GELDROP - In de kelder van Centrum Hofdael in Geldrop worden theaterkleedkamers omgebouwd tot muziekstudio. Max van Spreuwel wordt de manager. De studio is bedoeld voor jongeren uit Geldrop-Mierlo die hun muzikale talenten willen ontwikkelen.

Home Grown Studios heeft in Centrum Hofdael al een productieruimte waar digitaal muziek samengesteld kan worden. Die ziet er nu nog uit als kleedkamer waarin de apparatuur op de voormalige schminktafels staat, maar in april is de verbouwing klaar.

Dan is ook de geluidsdichte opnamestudio gereed, evenals de lounge waar ideeën tussen muzikanten kunnen worden uitgewisseld.

Rapmexx

,,Geldropse en Mierlose jongeren met talent kunnen bij mij terecht”, aldus Max van Spreuwel (22). ,,Ik ga ze begeleiden, zodat ze binnen de gemeente hun talent kunnen ontwikkelen.” Van Spreuwel heeft als artiestennaam Rapmexx. Behalve rapper is hij zanger en speelt piano. Hij zat bij een label en wil er zelf een oprichten in Geldrop. Hij heeft veel connecties om jong talent op weg te helpen met optredens, beats en clips. Hoewel zijn genre voornamelijk hiphop is, kan hij met de studio allerlei andere talenten een kans geven. ,,Opera is bijvoorbeeld ook mogelijk.”

Home Grown Studios wordt gefinancierd door LEV jongerenwerk, Downtown Promotions en Centrum Hofdael. De in Geldrop wonende Amerikaanse Leanne Carlisle van Downtown Promotions, door jongeren van de LEV groep ook ‘Mother of Urban’ genoemd, regelt de verbouwing. Haar kantoor is boven de studio, zodat er binnen Centrum Hofdael een kleine ‘urban’ afdeling is.

Quote Urban is een brede community. Daarbinnen zijn mensen van alle leeftijden welkom Leanne Carlisle

Carlisle heeft voor de gemeente Geldrop-Mierlo een vierjarenplan gemaakt voor alles wat met urban te maken heeft, zoals breakdance, graffiti, urban theater en hiphopmuziek. ,,Urban is een brede community”, vertelt Carlisle. ,,Daarbinnen zijn mensen van alle leeftijden welkom.”

Maar deze studio is bedoeld om de jeugd op weg te helpen. ,,In het jongerencentrum Luuk is er de mogelijkheid om muziek te maken. Er staat bijvoorbeeld een drumstel en er zijn andere instrumenten. Jongeren die talent hebben en zich verder willen ontwikkelen, kunnen bij Home Grown Studios terecht. We plukken ze bij wijze van spreken van de straat en Max van Spreuwel gaat ze verder begeleiden.”

Van Spreuwel is zelf veel in het jongerencentrum geweest in zijn jonge jaren. Zijn talent werd daar onderkend, evenals zijn managerskwaliteiten. ,,We vertrouwen hem de studio toe”, aldus Carlisle.

Quote Poëzie op muziek zetten en me uiten over allerlei zaken, dat is wat ik echt wil Max van Spreuwel

Van Spreuwel hoopt dat hij als rapper en als manager van de studio over een aantal jaren de kost kan verdienen. ,,Dan kan ik mijn focus houden op waar ik mee bezig ben. Nu moet ik nog werken om de kost te verdienen en dat leidt af.”

Hij is rapper geworden omdat hij zijn mening wil geven over allerlei zaken zonder direct iemand aan te vallen. ,,Poëzie op muziek zetten en me uiten over allerlei zaken, dat is wat ik echt wil. Maar ook andere jongeren helpen. Tijdens een festival heb ik de dichtkunst van kinderen van een jaar of acht op muziek gezet. Ze waren verbaasd over hun eigen woorden toen ze die terughoorden.”

Elke maand een optreden

Om jongeren aan het podium te laten wennen, wordt er iedere eerste vrijdagavond van de maand een optreden georganiseerd in de theaterzaal van Centrum Hofdael: Home Grown Sessions. ,,Sommige jongeren krijgen daar voor het eerst een microfoon in hun hand”, vertelt Van Spreuwel. ,,We hebben al twee sessies gehad en die waren ondanks corona redelijk druk bezocht.”