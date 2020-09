Van museum tot Kasteeltuin: overal in Geldrop klassieke muziek tijdens Monumentenfestival

GELDROP - Het Haydn Orkest Brabant verzorgt op zondag 13 september het eerste Monumentenfestival in Geldrop. Het wordt een muzikale route langs de Geldropse monumenten in het kader van de nationale Open Monumentendag.

Het orkest speelt in het Weverijmuseum, de foyer van Centrum Hofdael, het park van het Kasteel, de Brigidakerk en in de theaterzaal van Centrum Hofdael. Het Haydn Orkest heeft geen vaste samenstelling. Jos de Hoon, dirigent en samen met Axel Wenstedt de oprichter, kan op zo’n 80 beroepsmuzikanten en gevorderde amateurs een beroep doen. Per project en concert kiest hij de muzikanten die nodig zijn.

,,Aan deze vijf concerten werken zo’n achttien musici mee die zich in verschillende samenstellingen laten horen”, vertelt De Hoon. ,,En dat doen ze onbezoldigd. Vanwege de coronamaatregelen moet de anderhalve meter aangehouden worden tussen de orkestleden, zeker tussen de blazers. Het samenspelen is wat lastiger doordat er minder contact is met medemuzikanten.”

Klavecimbel en blokfluit

Met deze handicap bijt het strijkkwartet het spits af met een concert in het Weverijmuseum. Na de opening van het Monumentenfestival door Rob van Otterdijk om 11.00 uur en de toelichting van molenaar Hans Tielemans op het monumentale Sagebien waterrad, speelt het kwartet werken van Haydn, Mozart en Boccherini. In de foyer van Centrum Hofdael nemen drie andere leden van het orkest de draad op met stukken voor klavecimbel, blokfluit en traverso.

Om 13.00 uur speelt het blazers­ensemble, hobo, klarinet en fagot, werken van Mozart in de Kasteeltuin. Axel Wenstedt bespeelt het monumentale Vollebregtorgel in de Brigidakerk om 14.15 uur. In het concert in de kerk zijn ook stukken te horen voor orgel en viool. Het vijfde concert, met vijftien musici, vindt plaats in de theaterzaal van Centrum Hofdael, die de vaste repetitielocatie gaat worden van het orkest. Daar worden werken van Haydn en Mozart gespeeld.

Uitbreiden naar meer monumenten

Daarmee wordt het eerste Monumentenfestival beëindigd dat is georganiseerd door de kersverse stichting Cultuur aan de Dommel in samenwerking met negen andere stichtingen. ,,Vanwege corona is het moeilijk om meer monumenten aan te doen, maar volgend jaar breiden we uit”, vertelt voorzitter Eric Kolen.

De vijf concerten op 13 september zijn gratis toegankelijk, maar behalve voor het concert in het Kasteelpark is aanmelding noodzakelijk omdat er vanwege corona een beperkt aantal plaatsen is. Dat kan via de coördinator van de concerten, Paul Couturier (p.couturier.cadd@gmail.com). Op onder andere de website Cultuur aan de Dommel.nl is het gehele programma van het Monumentenfestival te vinden.