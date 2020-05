Van vis per pallet naar vis in kilopakketjes bij ESRO Seafood in Nuenen: ‘Weggooien is doodzonde’

Ben Sanders (33) is één van die ondernemers die keihard wordt getroffen door de coronacrisis. Net als velen zat hij ‘met tranen in zijn ogen achter zijn bureautje’, toen hij hoorde dat de horeca voorlopig op slot ging en in veel landen ook nog wel even dicht blijft. Per 1 juni gaan de restaurants in Nederland wel weer - zij het beperkt - open, elders in Europa is dat nog maar de vraag. En ESRO Seafood, gevestigd in Nuenen, levert normaal gesproken tienduizenden kilo's vis per week aan de Sligro's en Makro's van heel Europa. Van Griekenland tot Polen en Italië: horecaleveranciers uit 24 landen kopen hun vis in Nuenen. ,,We draaien zo'n 80 á 90 procent omzetverlies, dat gaat om tonnen per maand. Ik zat eerst in mijn hoofd met het idee dat je een bedrijf waar je keihard voor werkt, in no-time af ziet brokkelen. Maar daarna dacht ik: oké, nu hebben we genoeg gehuild. Gas erop”, zegt Sanders.

En dus gaat de geboren Nuenenaar, die inmiddels in Heeze woont, de vis zélf aan klanten verkopen. Want al die kilo's aan tonijn uit Vietnam, wilde zalm uit Alaska, groenlipmosselen uit Nieuw-Zeeland en zwarte kabeljauw uit Canada blijven niet voor eeuwig goed. En zo zijn er meer soorten die Sanders uit de hele wereld importeert om het vervolgens per pallet aan horecaleveranciers in heel Europa te verkopen. Maar omdat die horeca in die landen dus helemaal niet of beperkt open is, zit hij met tonnen aan voorraad. ,,Het enige dat een beetje loopt, zijn producten die richting de retail gaan. We doen nog best wat voor een bedrijf in Italië en Zweden, die aan die retail verkopen. Waarom we ons daar niet op richten? Dat doet elk bedrijf in Europa. Daar kom je niet zo tussen.”

Pakketjes van 5 kilo

Sanders en zijn zes man personeel gooien het daarom over een andere boeg. Terwijl de vis normaal per pallet van 600 á 700 kilo (!) verkocht wordt aan bijvoorbeeld de Sligro of de Makro, verkoopt ESRO Seafood nu al een tijdje vis in pakketjes van vijf kilo aan particulieren via vispakketaanhuis.nl. Hij heeft er ruim 200 verkocht, maar heeft nog voorraad voor zo'n 90.000 pakketten. ,,Zo loopt de voorraad nog een beetje weg. Het zou doodzonde zijn als de vis straks weggegooid moet worden omdat het over de datum is”, stelt Sanders. Hij blijft positief, ook al wordt zijn bedrijf zwaar getroffen. ,,Kijk, elk pakket dat ik nu verkoop is mooi meegenomen, maar financieel is het maar een druppel op een gloeiende plaat. Ik ben vooral blij dat mijn personeel weer lekker aan de gang is.”