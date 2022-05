Vandalen in Geldrop rammen kinderfietsjes en stepjes aan gort

GELDROP - Vandalisme is natuurlijk altijd raar en verwerpelijk maar de vernielingen bij kinderopvang Kruimel in Geldrop zijn wel van een buitencategorie: de helft van alle kinderfietsjes, steps en tractoren werd aan gort geslagen en in het rond geslingerd. Bij Kruimel zitten ze met de handen in het haar.

Natuurlijk, maandagochtend was het meteen huilen omdat er bij het buitenspelen veel te weinig kindervoertuigjes waren. Vooral het gemis van vier superfijne (en dure, degelijke) fietsjes en de twee van Sinterklaas gekregen 'motorfietsen’ was groot. ,,Onbegrijpelijk toch? Dat kan je toch niet maken. Blijf met je fikken van die kinderspullen af", moppert de nog altijd boze Roos Öner, die samen met haar twee zussen leidinggevende is bij Kruimel (vestigingen in Eindhoven en Geldrop).

Lees ook Jozefkerkplan gaat door, maar moet wachten op slapende vleermuizen

Al 14 jaar leeg

Kinderopvang Kruimel zit in Braakhuizen-zuid pal tegen de Jozefkerk aan het gelijknamige plein. Daar wordt een deel van de pastorie gehuurd. De kerk zelf staat leeg. Al 14 jaar. Na jaren van onzekerheid is er eindelijk overeenstemming tussen eigenaar (ontwikkelingscombinatie Houta/Haagdijk), de gemeente en de huurder (zorgondernemer Futuris). Er komen dertig (zorg)appartementen in de kerk en de gemeente gaat de omgeving opknappen en herinrichten. Volgens de gemeente start de kerkverbouwing in juni.

Via bouwhekken naar schuurtje

Vanwege die leegstand en de aanstaande verbouwing zijn hekken rond de kerk geplaatst. Maar door het doorknippen van de tie rips konden vandalen vrijdagnacht makkelijk achterom bij het schuurtje van de kinderopvang komen. De helft van de kindervoertuigjes die daar stonden is meegenomen. ,,Ze hebben er volgens mij op het Cruyff Court hiernaast op rondgereden. Daar hebben we veel brokstukken teruggevonden", zegt Öner.

Quote Ik hoop dat die drie fietsjes nog gevonden worden. Misschien liggen ze ergens in de wijk Roos Öner, Kinderopvang Kruimel

Inmiddels is een van de fietsjes terug. Dat lag, kapot en wel, in de tuin van de school aan de overkant van het plein. Een poppenwagen bleek op het dak van de kerk te liggen. Net als een set wieltjes. Her en der zijn nog meer brokstukken aangetroffen. Roos Öner: ,,Ik hoop eigenlijk dat die drie fietsjes nog gevonden worden. Misschien liggen ze nog ergens in de wijk.”

Hoe dan ook een strop

Van de daders ontbreekt -ondanks het inroepen van politiehulp- nog ieder spoor. En of er veel te verwachten valt van de verzekering (van de kinderopvang of van de kerk/pastorie-eigenaar) is nog onduidelijk. Het is in ieder geval hoe dan ook een strop, zo vreest Öner: ,,Want ik denk dat we alleen de dagwaarde vergoed krijgen. En dit soort materiaal nieuw kopen is duur. Het moet aan veel eisen voldoen. En het kan dus ook niet zomaar vervangen worden door fietsjes die mensen ons willen geven. Ik denk dat we gauw voor 3 à 4000 euro schade hebben.”

Volledig scherm Kinderfietswielen op het kerkdak © Peter van Stiphout

Volledig scherm Een kinderstoel ligt in de bosjes bij de Jozefkerk © Peter van Stiphout