Vanuit Nuenen vier weken rijden voor röntgenapparaat in Gambia

Ze kennen elkaar sinds de lagere school in Eindhoven, waren samen zeeverkenner en lid van de reddingsbrigade. ,,Ja, het avontuurlijke zat er al vroeg in”, zegt Hans Aarts aan zijn Nuenense keukentafel. Hij is, net als Tjeerd Rosier, gekleed in een rode X-Ray-Challenge trui. Over twee weken vertrekken de ‘oude vrienden’ via Spanje en een oversteek naar Marokko naar Gambia. Een tocht van 7000 kilometer.

,,Tjeerd belde en vroeg of ik meeging. Ik zei meteen ‘ja’ en vroeg daarna pas waar naar toe. Tjeerd zegt ‘Gambia’ waarop ik zeg dat ik dat wel leuk vind. ‘Het is wel vier weken’ kwam er achteraan. Ja, toen had ik thuis wat uit te leggen.”

Tocht

Rosier werd gevraagd door de organisatie van de X-Ray-Challenge of hij zin had de aankomende tocht mee te gaan naar Gambia. Bij een eerdere tocht prepareerde hij een auto voor ze. Rosier: ,,Ik heb er maar kort over nagedacht. Ik heb altijd graag 4x4 gereden, net als Hans, had toch twee auto’s staan en vroeg Hans mee. We hebben samen mijn Range Rover in orde gemaakt.” De mannen zijn technisch, houden van off the road-rijden en het sleutelen aan auto’s, ideaal voor deze rit.

Vanuit Spanje steekt de karavaan over naar Marokko waarna het in groepjes verder gaat. Een gids begeleidt iedere groep bij de doorsteek van de Westelijke Sahara en in Mauritanië krijgt de her gegroepeerde karavaan militaire begeleiding vanwege onrusten daar. Dat alles is geregeld door de X-Ray-Challenge organisatie in samenwerking met de Stichting Humanitaire Hulp Gambia (SHHG).

Geen pleziertocht

Aarts: ,,Het is geen pleziertocht. We brengen spullen naar Gambia. Alles zoveel mogelijk gesponsord. Het hoofddoel 150 duizend euro bij elkaar krijgen voor een mobiel röntgenapparaat. De groep bestaat uit 25 auto’s een enkele motoren. Al deze teams hebben hun eigen acties gevoerd om geld binnen te halen. Wij hebben T-shirts verkocht en zijn een crowdfunding-actie gestart voor donaties. We zijn nog bezig met werving. We proberen kostendekkend te zijn, alles wat overblijft gaat naar het goede doel. In Gambia worden zelfs de voertuigen per opbod verkocht. Alle winst is voor het doel.”

,,We hopen nog op tijd zonnepanelen te krijgen. Daar voeden we de accu mee, onderweg voor de koelkast in de auto, en kunnen we daar achterlaten. Ze kunnen daar dienen als stroomvoorziening voor het röntgenapparaat. Dat wordt eigendom het Lamin Health Center, een kliniek in Gambia met veel Nederlandse artsen. Zij doen veel goeds, leiden plaatselijk mensen op en gaan het land in. Daarom moet het röntgenapparaat mobiel zijn. Wij vinden het een prachtig doel en hopen dat het lukt.”

Info: xraychallenge.nl en oldboysgotogambia.eu.