Vechtpartij in de trein: Helmonder opgepakt in Geldrop

Obsessieve ex laat spoor van branden achter in Nuenen en blijft zelfs vanuit de cel gevaarlijk

7:44 DEN BOSCH – Stalken van zijn ex was niet genoeg voor een geboren Deurnenaar. De rechtbank veroordeelde hem tot vijf jaar cel omdat hij ook haar nieuwe vriend onder vuur nam. Hij stak diens auto in brand en zijn kantoor. Dat had een echtpaar op leeftijd het leven kunnen kosten. Waar hij niet op rekende: er zat een privé-detective op zijn staart.