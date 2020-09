Veel aanbod flexwerken: ‘Thuis wacht de wasmand’

Met Workspace A2 in Maarheeze zagen eigenaars Annemieke van der Putten (40) en Wim Franssen (70) twee jaar geleden een kans. ,,Ik werk bij Randstad (uitzendbureau, red.) en merkte dat flexwerken steeds meer de norm werd. Thuis flexwerken is lastig voor veel mensen. Daar is afleiding en heb je geen goede bureaustoel. Ook moet de wasmand telkens aan de kant voor een afspraak. Daarom hebben we Workspace A2 opgezet", aldus Van der Putten. ,,We hebben vergaderruimtes en zes flexplekken die ruim en coronaproof zijn. Een parkeerplek voor de deur, koffie en thee en een spreekkamer zitten bij de prijs in", zegt Van der Putten. Een werkplek kost 185 euro per maand, mensen kunnen er dan 7 dagen in de week terecht. ,,Voor ons is het rendabel, omdat we ook kantoorruimtes en een hal verhuren. We houden de prijzen laag, want we gunnen startende ondernemers een plek.”