Veel activiteiten en muziek bij Monumentenfestival in Geldrop en Mierlo

Het festival wordt in Geldrop-Mierlo al op zaterdag 11 september letterlijk ingeluid door de klokken van de Brigidakerk in Geldrop. Huisbeiaardier van de Brigidakerk in Geldrop, Tommy van Doorn, speelt simultaan met andere beiaards in Nederland en Vlaanderen om 10.00 uur een bekende melodie. Wie de Geldropse molen ’t Nupke wil bezoeken, moet er ook zaterdag al bij zijn. De molenaars zijn van 10.00-14.00 uur aanwezig om aan de hand van demo’s de werking van de molen uit te leggen.

Zowel in ’t Patronaat in Mierlo als in Centrum Hofdael in Geldrop speelt het Haydn Orkest Brabant. De wandel- en fietsliefhebbers kunnen zich aanmelden voor een Rondje Geldrop of een fietstocht langs Mierlose en Geldropse monumenten vanaf het oude Raadhuis in Mierlo. In het Raadhuis is Heemkundekring Myerle aanwezig met onder andere archeologische opgravingen. Zowel in de Luciakerk in Mierlo als in de Brigidakerk te Geldrop worden orgelconcerten gegeven. Ter afsluiting van het festival wordt in Centrum Hofdael om 16.45 een ‘after party’ gegeven.