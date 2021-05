Veel plannen voor zwembad in The Stayy in Geldrop, de zwemlessen zijn al gestart

GELDROP - Het zwembad van The Stayy, het voormalige NH Hotel te Geldrop, wordt sinds deze week geëxploiteerd door Bart Thijssen. Er worden zwemlessen voor kinderen en volwassenen gegeven en iedereen die wil kan een abonnement of een dagkaart kopen.

De zwemlessen voor kinderen zijn deze week gestart. De moeder van Ian (6) zit vlak naast het zwembad terwijl haar zoon les krijgt. Zij heeft gekozen om hem individueel les te laten geven. ,,Dan schiet het lekker op’’, vindt ze. Ian heeft al les gehad in een ander zwembad. Hoeveel lessen weet ze niet precies. ,,Door corona vielen er veel lessen uit en was hij toch weer veel vergeten.’’

Lees ook Grote verhuizing in alle rust; woonoord The Stayy in Geldrop verwelkomt eerste huurders

De nieuwe exploitant van het zwembad Bath, Bart Thijssen (29), beschikt over een team van tien mensen om lessen te geven. ,,De een is wat beter met drukke kinderen en de ander met kinderen die angst voor water hebben. We hebben ook een zwemleraar die zich goed kan inleven in de fantasiewereld van kinderen.’’ Voor kinderen die doof zijn, komt er binnenkort een doventolk.

Quote Individue­le lessen zijn wat duurder, maar daar staat tegenover dat de kinderen het sneller leren Bart Thijssen

,,Gemiddeld hebben kinderen die individueel les krijgen zo’n vijftien lessen nodig om hun diploma te halen. Zelfredzaam zijn ze natuurlijk al eerder.’’ Behalve individueel les geeft hij ook groepslessen aan maximaal zes kinderen. ,,Individuele lessen zijn wat duurder, maar daar staat tegenover dat de kinderen het sneller leren.’’ Maar ook in de groepslessen gaat het snel, gemiddeld zo’n 25 weken en dan hebben ze hun diploma.

Kinderfeestjes

Geldroppenaar Thijssen is sinds zijn vijftiende zwemleraar, begon met lesgeven op De Smelen en heeft daarna bij De Tongelreep gewerkt. Hij heeft grootse plannen met het 12,5-meterbad van The Stayy. ,,We gaan allerlei groepsactiviteiten organiseren zoals aquajoggen, kinderfeestjes, baby- en peuterzwemmen en zwangerschapszwemmen.’’ Echt baantjes trekken is in het 12,5-meterbad niet mogelijk, maar daar is een oplossing voor. Het bad beschikt over de mogelijkheid om een flinke stroming aan te zetten, waardoor een zwemmer het idee krijgt dat hij een behoorlijke baan trekt. Ian moet erom giechelen als de waterstroming aangezet wordt en kan er al een stukje tegenin zwemmen.

Quote We zijn van plan om een paar avonden open te gaan Bart Thijssen

Behalve voor lessen en groepen is het bad ook bedoeld voor recreanten. Het voormalige hotel beschikte over een sauna, Turks bad en dompelbad en die zijn nog puik in orde en meteen door Thijssen in gebruik genomen. ,,We hebben alles voor een ochtendje wellness en een buiten- en binnenterras. Van 09.00tot 14.30 uur kan iedereen daar gebruik van maken, ook de huurders van de studio’s van The Stayy.’’ Vanaf 14.30 uur beginnen de zwemlessen en dan is het bad voor publiek gesloten. ,,Maar we zijn van plan om een paar avonden open te gaan.’’

Hele rij tegels gebarsten

Het zwembad is twee weken later met de lessen begonnen dan de bedoeling was. ,,Het hotel is zo’n drie jaar niet in gebruik geweest en toen de vloerverwarming werd aangezet, had ik even het idee dat ik in de film ‘Ice Age’ was beland. Het gekraak klonk net als in de film en een hele rij tegels was gebarsten.’’ De werklui zijn nog bezig om de vloer te herstellen, maar die zijn volgende week klaar.