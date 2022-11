Veel toekomstige centrumbewoners Geldrop moeten met deelauto, fiets of benenwagen

GELDROP - Wonen in of vlakbij het centrum van Geldrop wordt de komende jaren voor veel mensen een mogelijkheid. Maar lang niet alle nieuwe bewoners kunnen straks de auto binnen handbereik parkeren. Een deelauto, de fiets, openbaar vervoer of de benenwagen zijn dan het alternatief.

De Geldrop-Mierlose politiek moet nog deze maand een parkeerplan vaststellen dat vooral voor het centrumgebied van Geldrop gevolgen heeft. Daar worden de komende jaren zo’n achthonderd nieuwe woningen gebouwd.

Parkeerplek bij alle centrumwoningen past niet

Naast Eindhoven, Helmond en Veldhoven krijgt ook Geldrop-Mierlo geld van het Rijk (8 miljoen euro) om in versneld tempo woningen te bouwen. In en bij het Geldropse centrum. Maar als daarbij de huidige (auto)parkeernorm van gemiddeld bijna één parkeerplek per woning gehanteerd wordt, past dat nooit.

En dus maakte de gemeente een nieuw parkeerplan. Daardoor hoeven ontwikkelaars veel minder parkeerplaatsen op het eigen terrein te realiseren. In plaats daarvan komen er appartementencomplexen met deelauto’s voor de bewoners en parkeerplekken op loopafstand (tussen de 3 en 6 minuten), zo is het plan.

Projectont­wik­ke­laars schreeuwen er om. Die moeten weten waar ze aan toe zijn Hans van de Laar, wethouder

Volgens mobiliteitswethouder Hans van de Laar (DPM) is het van groot belang dat in de volgende raadsvergadering (12 december) het plan groen licht krijgt van de gemeenteraad: ,,Anders kunnen we niet vooruit. Projectontwikkelaars schreeuwen er om. Die moeten weten waar ze aan toe zijn.” Van de Laar heeft het over ‘een noodzakelijk kwaad’. Hij begrijpt ook wel dat de meeste mensen de auto graag voor de deur of onder de woning parkeren. ,,Maar dit is het gevolg van verstedelijking. En van de versnelling van de woningbouwplannen.”

De parkeernorm (het aantal auto’s per woning) zal niet overal in het gebied hetzelfde zijn. Bij sommige sociale huurappartementengebouwen bijvoorbeeld komt die als het aan B en W ligt op 0,35, bij duurdere koopwoningen (bijvoorbeeld op het terrein van het oude postkantoor) op 0,9.

Fietsparkeren moet goed geregeld zijn

In het parkeerplan wordt ook beschreven welke alternatieven er moeten zijn voor toekomstige centrumbewoners. Zo moeten ontwikkelaars er voor zorgen dat het fietsparkeren goed geregeld is. Met tussen de twee en vier goed bereikbare fietsparkeerplekken (buiten die in de berging) per woning. En de gemeente gaat zorgen voor parkeerterreinen waarop ontwikkelaars dan plekken voor hun woningen kunnen kopen.

Van de Laar denkt onder meer aan een extra parkeerdek op de Markt, aan ‘t Machinaal (achter de Hema) en bij het Anna Ziekenhuis (gesprekken hierover lopen). De loopafstand van voordeur naar auto zou dan tussen de 3 en 6 minuten zijn. Verder wordt gedacht aan deelautoprojecten. Maar dat is nog wel een beetje een schot in het duister, omdat er nog geen voorbeelden bekend zijn van goedlopende deelauto-projecten in gemeenten met de omvang van Geldrop-Mierlo.

Voor het centrum van Mierlo zijn geen plannen om de parkeernorm extra te verlagen.

Volledig scherm Centrum Geldrop met de Heuvel en rechts het marktplein waarop in de toekomst een extra parkeerdek kan komen. © Corrie de Leeuw