Veel vertraging bij nieuwbouwwijk Geldrop, bouwrijp maken begonnen

De gemeente Geldrop-Mierlo is voortvarend bezig met het nieuwbouwproject, des ondanks heeft de gemeenteraad nog geen definitief akkoord gegeven. Maar dat lijkt geen probleem te worden. Struiken en bomen zijn al gerooid. ,,We moesten wel kappen”, zegt wethouder Marc Jeucken, ,,anders had het plan weer een half jaar vertraging opgelopen.” Daarmee doelt hij op het vogelbroedseizoen, waardoor er na half maart niet meer gekapt mag worden. Alleen de bomen die in het nieuwbouwproject passen, zijn gespaard. Het project bestaat uit 46 gasloze woningen die voorzien worden van zonnepanelen en warmtepomp. De afvoer van regenwater gaat in dit groene project niet door het riool, maar wordt door wadi’s, ondiepe sloten, afgevoerd naar de Kleine Dommel. De meeste woningen zijn al verkocht, er zijn nog 7 huizen in de duurdere prijsklasse te koop.