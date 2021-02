‘Veggie-kookboek’ in Mierlo: zoon Kevin kookt en mama Monique schildert elk ingrediënt

MIERLO - Een kookboek samen met je zoon maken, hoe leuk is dat? Nou, superleuk, vindt Monique Neven (52) uit Mierlo. ‘Veggies’ is een kookboek geworden met achttien kleurrijke, vegetarische gerechten die grotendeels bedacht zijn door zoon Kevin (22). De illustraties in het boek zijn handgeschilderd door Monique.

Kevin deed een ict-opleiding en is dol op muziek, maar moeder en zoon hebben allebei een passie voor koken. ,,Mijn huisgenoten, met wie ik voor de lockdown samenwoonde, houden niet van kokkerellen en koken eerlijk gezegd ook niet zo lekker’’, vertelt Kevin. ,,Nood breekt wet, dus ben ik zelf gaan experimenteren met voedsel. Ik vind het echt een leuke hobby.’’

Meer flexitariërs

Monique vult aan: ,,Kevin kwam in maart 2020, met de eerste lockdown, tijdelijk weer bij ons wonen. Kevin is vegetariër, terwijl mijn man Olaf en ik meer flexitariërs zijn. We kenden niet zo veel vegetarische gerechten, dus besloot Kevin om voor ons te koken.’’

Het vegetarisch koken vond zowel moeder als zoon een superleuk ‘coronatijdverdrijf’. ,,Ons favoriete gerecht is risotto’’, vertelt Kevin. ,,Met onder andere kastanjechampignons, courgette, bladspinazie, knoflook, ui, winterpeen en cashewnoten. En mijn ouders vinden mijn zelfgemaakte guacamole met nacho’s ook overheerlijk.’’

Enorm op klus verkeken

Het vegetarisch eten beviel goed. Zo goed dat Monique besloot om de recepten die Kevin had bedacht uit te schrijven en de ingrediënten stuk voor stuk met aquarelverf op papier te schilderen. ,,Een enorme klus, waar ik me enorm op heb verkeken’’, zegt ze met een schaterlach. ,,Maar na driekwart jaar mag het resultaat er zijn. Tsja, en toen was het nog maar een kleine stap om onze veggie-recepten en tekeningen in boekvorm te gieten en in kleine oplage te laten drukken.’’

Quote Ook hebben we een zooi-fac­tor aangegeven, dus hoeveel rommel het in je keuken gaat geven Monique Neven

Sommige recepten hebben een langere bereidings- en kooktijd, bijvoorbeeld de risotto. ,,Maar er staan ook recepten in het kookboek die zo op tafel staan, zoals bijvoorbeeld de macadamiataart met druiven’’, leggen Monique en Kevin uit. ,,Bij elk recept staat de voorbereidingstijd, een duidelijk stappenplan en een boodschappenlijstje vermeld. Ook hebben we een zooi-factor aangegeven, dus hoeveel rommel het in je keuken gaat geven.’’

Met hun kookboek ‘Veggies’ willen Kevin en Monique vooral een positieve draai geven aan deze tijd. ,,Nee, ik heb zeker geen ambities om me om te laten scholen tot chef-kok’’, zegt Kevin. ,,Ik vind het veel leuker om in mijn eigen keuken te rommelen en van alles uit te proberen. Wel vind ik het leuk om mensen in mijn eigen omgeving te inspireren met mijn gerechten. Maak er wat leuks van in deze tijd met je familie of huisgenoten.’’

Het boek ‘Veggies’ van Monique en Kevin Neven kost 12,95 euro exclusief verzendkosten en is te bestellen via info@aliquamarketing.nl.

