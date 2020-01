Veiligheid Burgemeester Termeerstraat in Mierlo onder de loep

De gemeente wil eigenlijk de weg bij nieuwbouwwijk Luchen aanpakken als de bouw in het zogenoemde deelgebied 3a, waar zo’n zeventig nieuwe huizen komen, klaar is. Dat duurt veel te lang, vindt CDA-raadslid Mark van Schaijk. Hij vroeg deze week aandacht voor de veiligheid op het stuk weg tussen Kwikstaart en het bruggetje bij restaurant De Cuyt. Nu mag er 60 km/u gereden worden op het deel dat buiten de bebouwde kom ligt. In de wijk is 30 km/u toegestaan. Het liefst zou hij zien dat de maximum snelheid wordt verlaagd.

‘Concreet maatregelen nemen’

Hij kreeg bijval van raadslid Miranda Verdouw (Samen). Zij zei dat het tijd wordt om iets aan de situatie te doen. ,,Volgens mij zeggen we al zes jaar dat het er gevaarlijk is. Misschien moeten we een keer proberen concreet maatregelen te nemen.” Wethouder Marc Jeucken zegde toe dat te gaan doen. ,,We hebben het er lang over. Naarmate de bouw vordert wordt het steeds drukker. Ik neem het graag weer mee om te kijken of het mogelijk is maatregelen te nemen voordat alles gereed is.”