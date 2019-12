Veranderende traditie op Gerwense veulenkeuring

Het toiletteren van de veulens viel door de regen nog niet mee. Maar toen de zon doorbrak leverde de natte omgeving juist schitterende plaatjes op. De veulens betreden vervolgens per jaarcategorie de ring om daar te worden beoordeeld door een jury. De Ringmeester leidt alles in goede banen. Deze dag is dat Dirk Renders. ,,Ik zorg er voor dat de veulens op tijd in de ring verschijnen en in de juiste volgorde. En hoewel het wordt omgeroepen ga ik ook nog even bij iedere houder langs. Voor de duidelijkheid. Vaak zijn ze nog bezig met het toiletteren van het paard."