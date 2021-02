Verbijstering over mogelijke sloop Collse Hoeve in Nuenen: ‘van de zotte, een pand met zó’n historie’

NUENEN - De mogelijke sloop van de Collse Hoeve in Nuenen leidt tot verbijstering. De eeuwenoude boerderij dreigt te verdwijnen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De plek is niet beschermd, ook al gaat de historie terug tot 1100.

„Dat is schrikken!” Zanger Gerard van Maasakkers hoort dinsdag pas het nieuws. Hij heeft mooie herinneringen aan de Collse Hoeve. De befaamde troubadour woonde er van 1977 tot 1980 en schreef daar de liedjes voor zijn eerste twee albums. „Ik vind het wonderlijk dat de Collse Hoeve niet op een monumentenlijst staat of op een andere manier beschermd is.”

Schrik en verbazing; de reactie van Maasakkers vat exact het sentiment samen dat sinds vrijdag door Nuenen waart. Die dag meldde het ED dat projectontwikkelaars de Collse Hoeve willen kopen, slopen en ervoor in de plaats 232 appartementen voor hoofdzakelijk arbeidsmigranten willen bouwen. Het nieuws verraste velen, inclusief de gemeenteraad en heemkundekring De Drijehornick.

Donderslag bij heldere hemel

„Idioot gewoon. Van de zotte, een pand met zó’n historie.” Voorzitter Roland van Pareren van De Drijehornick is er nog van ondersteboven. „Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ik vraag mezelf nu ook af, waarom het nooit op de gemeentelijke monumentenlijst is beland.”

Even wat feiten. De huidige boerderij die onderdeel is van het hotel-restaurant is gebouwd in 1883. Maar de historie gaat verder terug: al zeker in 1100 stond hier een zogeheten ontginningshoeve, aan wat nu de Collse Hoefdijk is. Later werden dat er twee, die meerdere malen zijn afgebroken en herbouwd, voor het laatst eind negentiende eeuw.

Vanuit Coll, zoals de omgeving heette, werd het gebied bebouwd en ontgonnen en zo ontstond Enode, de voorloper van de huidige wijk Eeneind. „De plek maakt deel uit van het ontstaan van de gemeente Nuenen”, duidt Ramon de Louw. Hij is actief voor Pacte des Cygnes, een organisatie de historie van Brabant (ook in België) koestert en beschermt. „Zoiets moet je niet willen slopen.”

‘Alsjeblieft, behoud de Collse Hoeve’

Dat willen meer Nuenenaren niet, leert een blik op sociaal medium Facebook. Op diverse pagina’s delen tientallen Nuenaren hun verbazing, onbegrip en hun persoonlijke herinneringen aan de Collse Hoeve. Ook wethouder Ralf Stultiëns is fel tegen de sloop. „Alsjeblieft, behoud de Collse Hoeve”, luidt zijn noodkreet.

Volledig scherm De Collse Hoeve in Nuenen. © Sem Wijnhoven/DCI Media Dat de gemeente de vergunningaanvraag van de projectontwikkelaars ter inzage heeft gelegd, wil volgens hem niet zeggen de gemeente het plan goed vindt. Alleen: de gemeente kan niet veel doen om de oudere boerderij te behouden. Stultiëns: „De hoeve is privaat bezit en staat niet op een monumentenlijst. Dus de eigenaar mag er feitelijk mee doen wat die wil.”

De wethouder hoopt dat de indieners van het plan hun ontwerp aanpassen en de hoeve onderdeel maken van de beoogde flexcampus. „Dat is eerder gebeurd met De Vank, waarbij de oude kerk is verbouwd en nieuwe appartementen er tegenaan gezet zijn.”

Grootste politieke partij W70 wil hoeve op monumentenlijst zetten

Het plan voor de Flexcampus Nuenen is afkomstig van huisvester EE Accomodations en ontwikkelaar Laride (en niet vleesverwerker Esro, zoals eerder abusievelijk gemeld). Bouwbedrijf Ban Bouw is de aannemer. De grootste politieke partij W70 heeft er grote vraagtekens bij. „Je kunt zoiets eigenlijk niet slopen”, meent fractievoorzitter Peter van Leeuwen. „Maar nog los van de historie, betwijfelen we of je daar wel arbeidsmigranten moet willen huisvesten.” Donderdag stelt W70 in de gemeenteraad voor om de hoeve op de monumentenlijst te zetten, om sloop te voorkomen.

De Collse Hoeve is eerder bedreigd met sloop. In 1973 onteigende de gemeente Nuenen het pand, toen nog een echte boerderij. Die moest weg voor nieuwe industrie. In afwachting daarvan verhuurde de gemeente de hoeve goedkoop, zo kon de jonge Maasakkers er wonen en werken. Vanaf 1980 stond het leeg. De gehoopte industrie kwam niet. De gemeente verkocht de hoeve in 1986 aan Henri Beekmans, die er een hotel-restaurant en feestlocatie van maakte.