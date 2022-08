Verborgen Nuenense kunstpareltjes zien het licht in ’t Weefhuis

NUENEN - In ’t Weefhuis in Nuenen is de expositie Ver-f-streken, 200 jaar kunst uit Nuenen, te zien. De expositie toont veel verborgen kunst. Veel geëxposeerd werk kwam nooit eerder ‘buiten’.

Volledig scherm Albert Feddes, José Kreveld en Rina Bekkers (v.l.n.r.) richten in 't Weefhuis in Nuenen de expositie Ver-f-streken in. © Anette van de Goor / DCI Media

In de portrettengalerij hangen Mie Sloe, schaapsherder Evert de Vries en Mgr. Cuijten. Hij is afgebeeld op het grootste en oudste werk dat de expo rijk is, daterend uit circa 1895. ,,Nog ouder is niet te vinden”, weet organisator Peter van Overbruggen. ,,Nuenen was een arm boerendorp. Mensen schilderden niet. Van Gogh heeft Nuenen op de kaart gezet. Door hem zijn kunstenaars hier naar toe getrokken.” De inhoud van de expositie is divers op vele vlakken. Er zijn olieverfschilderijen, aquarellen, etsen en tekeningen. De beelden tonen landschappen, dorpsgezichten en portretten en die zijn bovendien te traceren in zowel Nuenen, Gerwen, Nederwetten als Eeneind.

Collse Watermolen

Het idee voor de expo ontstond vorige zomer. Tijdens de buitenschilderweek bij de Collse Watermolen van Atelier Nuenen toont Harrie van der Wielen een pentekening van dezelfde watermolen, tachtig jaar eerder gemaakt door zijn vader. De gedachte borrelt op dat er meer van dit soort werk moet zijn. Boven een haard, boven een bed of opgeslagen op zolder. En hoe mooi het zou zijn om dit soort werk bij elkaar te krijgen en te exposeren. De gedachte sluit perfect aan bij de vraag van stichting NGN200 naar ideeën om Nuenens jubileumjaar te vieren. De handen worden ineen geslagen.

Quote We waren benieuwd of het zou lukken om genoeg werken bij elkaar te krijgen, maar dat bleek de kleinste hobbel Harrie van der Wielen

Een oproep om werk in te leveren volgt, daterend van voor 1980. Het gaat tenslotte om Nuenens geschiedenis. De locatie of persoon moet herkenbaar Nuenens zijn. Van der Wielen: ,,We waren benieuwd of het zou lukken om genoeg bij elkaar te krijgen, maar dat bleek de kleinste hobbel. De grootste hobbel was het vinden van een accommodatie. Uiteindelijk hebben we de gemeente gevraagd of we hier terecht konden.” In ’t Weefhuis dat decennia geleden dienst deed als internationale kunstgalerie, hangt nu werk waar ‘Nuenen’ op staat.

Ervaringen noteren

Uit 160 aanmeldingen zijn negentig werken gekozen van vijftig kunstenaars. Werk van Pastoor Aldenhuijsen en Hugo Brouwer kwam het vaakst voorbij. Andere bekende namen: Alfons Blomme, Nico Eekman en Ruud Bartlema. Zij woonden ook in het Van Goghhuis. Het gros is gemaakt door amateurkunstenaars. Voor zover bekend staan titel en schilder op kaartjes die bij de werken zijn geplaatst. Bij de eerste rondgang komen allerlei verhalen en anekdotes naar boven. Er wordt herkend en gewezen. ,,Er komt een schrift om ervaringen in te noteren. Bezoekers gaan veel herkennen”, verwacht organisator Hans Köneman.

De organisatie mijmert over een vervolg. Van Overbruggen: ,,Wat is de bestemming van de werken? Eigenaren denken misschien ‘wat moet ik er mee?’. Wij zijn een kunstenaarsdorp, er zou een permanente expositieruimte moeten zijn. Er is genoeg kwaliteit voor wisselende exposities. Hier moeten we iets mee.”

De expositie Ver-f-streken is tot en met 11 september iedere zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur te bezichtigen in ’t Weefhuis op Lucas van Hauthemlaan 1 in Nuenen.