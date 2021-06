Verborgen paradijsjes even open tijdens Twaalf Tuinen Tocht

NUENEN – ,,We beginnen bij de leukste en de verste”, zeggen bezoekers Carin Drenth en Astrid van der Zouw als ze ‘Het Verborgen Paradijs’ binnen gaan. Het is een zalig begin van de zaterdag, in de meest afgelegen tuin van de Twaalf Tuinen Tocht. Met verse muntthee en koffie uit bloemrijke kopjes aan een piepklein tafeltje onder een mild schijnend zonnetje. De bladeren ritselen, in beweging door een zuchtje wind, kippen tokken en zacht klinkt muziek van een accordeon.

‘Het Verborgen Paradijs’ doet zijn naam eer aan want we zijn in het niemandsland tussen Stad van Gerwen en het kanaal en een paradijsje is het zeker. Met spannende paadjes, een kroonluchter in de bomen en een pipowagen waar je een nachtje in wil blijven slapen. Met een hobbelpaard, insectenhotels, kruiden en overal tierelantijntjes.

Officieel feestjaar

Het is de vrolijkste tuin in de Twaalf Tuinen Tocht. Een activiteit georganiseerd onder de vlag van Nuenen Gerwen Nederwetten 200 door Marlies Schulz, Ton Neijts en Jacqueline Bekkers. Vanwege corona is het pas de eerste activiteit die in dit officiële feestjaar doorgaat. De tuinen liggen verspreid over alle kerkdorpen en de dag en volgorde waarin ze mogen worden bezocht is vrij aan de ongeveer 3500 deelnemers die zich bijna allemaal per fiets van tuin naar tuin verplaatsen. Vooraan in een tuin wordt een kaart afgestempeld. Daarmee mag een tuincadeautje worden opgehaald, gesponsord door Nuenense kwekerijen en tuincentra.

De verschillen tussen de tuinen zijn groot maar dat maakt het juist leuker. Van natuurlijk en wild tot een tuin langs een liniaal zo strak aangelegd, gedecoreerd met prachtige beelden. En van ‘klein’ tot (heel) groot en van privé tot (semi)professioneel. Vooral de privétuinen zijn populair. ,,Je komt hier vaak voorbij en dan denk je ‘dit zou ik best wel eens willen zien’. Nu kan het”, zegt Hans Meijer op Broekdijk 1 in de tuin van Fons Linders.

Quote Je komt hier vaak voorbij en dan denk je ‘dit zou ik best wel eens willen zien’. Nu kan het Hans Meijer

Ook ín de tuinen zijn contrasten. Een weids uitzicht op de molen wordt afgewisseld met intieme zitjes in een bos, vijvers zijn groots of subtiel beschaduwd. Overal zijn bijzondere vondsten. Het nestje van een waterhoen, het huisje van een egel, een verstopte Japanse tuin of een Frans zitje. Van toegevoegde waarde zijn de kunstschilders in actie en muziekjes die overal klinken. Ook de mogelijkheid om bij Bijna Thuis Huis Latesteyn even binnen te kijken wordt bijzonder gewaardeerd.

Ouder publiek

Zoals het hele weekend wordt overladen met louter positieve reacties. ,,We hebben genoten, geweldig.” ,,’t Ziet er geweldig uit, magnifiek!” ,,Prachtige tuin, dank je wel!” Iedereen geniet van dit fantastische uitje. Behalve bezoekers reageren ook de tuineigenaren enthousiast. ,,Er waren veel gezellige mensen, mooi verspreid over de dag, een veelal ouder publiek en veel dames”, meldt eigenaresse Remke van Eimeren van tuin 5. Al met al een geweldige opening van het jubileumjaar van Nuenen c.a..