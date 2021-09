Verbouwing Geldropse Jozefkerk gepland voor eind oktober

Huurcon­tract Geldropse Jozefkerk getekend: er komen 30 zorgwonin­gen in de kerk

24 september GELDROP - De Jozefkerk in de Geldropse wijk Braakhuizen-Zuid is verhuurd. Dat wil zeggen: het contract is getekend en het gaat in zodra de verbouwing van de kerk klaar is. Er komen 30 (zorg)woningen in de kerk die al meer dan 10 jaar leeg staat.