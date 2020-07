Verbouwingsplannen van Kinderboerderij Geldrop in de koelkast

De kinderboerderij had vorig jaar nog grootse plannen. Samen met andere partijen, zoals scholen, zou er een educatief centrum gebouwd worden met alle moderne voorzieningen. Dat ketste af, vanwege onvoldoende budget. ,,Een zware teleurstelling”, vindt Els Luijerink van stichting Landgoed Kasteel Geldrop.

Al snel kwamen er nieuwe plannen op tafel. Het Geldropse bureau Van Eijck van der Lubbe maakte gratis een schetsplan voor een uitbouw aan de oude boerderij die nodig is om aan de wettelijke hygiënische-, personeel- en veiligheidseisen te voldoen. ,,Er moeten meer toiletten komen”, legt Luijerink uit. ,,En een vaste trap naar de zolder. De zolder wordt gebruikt voor voorraden en er staat nu een ladder om daar bij te kunnen.”

Kleedkamers

Voor personeel en vrijwilligers moet er volgens de eisen een kleedkamer komen en een lunchgelegenheid. Nu gebeurt dat allemaal in dezelfde ruimte waar ook bezoekers zitten. ,,Voor veel vrijwilligers zou het rust geven als er gescheiden kamers waren. Veel van hen hebben een achterstand op de arbeidsmarkt. Ze worden op de kinderboerderijk begeleid en een aantal van hen heeft de stap naar de maatschappij weten te maken. We zouden ze graag betere werkomstandigheden geven, maar het is maar de vraag of we sponsors krijgen in deze crisistijd voor de verbouwing.”

Omdat hun eigen inkomsten door corona hard achteruit zijn gegaan kunnen ze zelf het benodigde geld niet bij elkaar krijgen en is het zelfs moeilijk om de boerderij draaiend te houden. Verjaardagsfeestjes, opdrachtentochten over het terrein en de knuffeldienst liggen helemaal stil. Vooral het inkomen van de knuffeldienst (met konijnen naar dementerenden), is een verlies.

Subsidie

Over een andere inkomstenbron, een aanvullende subsidie van de gemeente voor het begeleiden van de vrijwilligers, maakt Luijerink zich zorgen. ,,Het is bekend dat de gemeente het ook moeilijk heeft, misschien gaat die vervallen.” Die zorg is niet nodig volgens een woordvoerder van de gemeente. ,,Op dit moment zijn er geen plannen om te bezuinigen. Hoe het volgend jaar zal gaan, weten we niet.”

Voor een verbouwing heeft de kinderboerderij dus even geen financiële ruimte, alle energie wordt nu in overleven gestoken. De toegang is nog steeds gratis. ,,Iedereen moet met de dieren kennis kunnen maken.” Mensen die wel een kaartje zouden kunnen betalen, vinden op de website van de boerderij mogelijkheden om een kleine bijdrage te leveren.