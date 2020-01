Verbreding flessenhals Bogardeind Geldrop kost 4,3 mln euro

Alle woningen tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen moeten gesloopt worden. Ze staan vlak aan de weg. Alleen een smal trottoir scheidt de voordeur van het asfalt. De gemeente vindt de weg een onveilige en onaantrekkelijke entree van Geldrop. De eigenaren verliezen het voorste deel van het perceel dat daardoor minder waard wordt. De gemeente compenseert dat. Ook komen er kosten voor het huren van tijdelijke huisvesting en voor het slopen. Dat slopen gebeurt in drie fases. De eerste fase is in 2023 gepland. Het herinrichten van de weg vindt pas plaats als alle woningen gesloopt zijn en dat is naar verwachting 2028.



Er rijden dagelijks 27.000 auto’s van en naar de A67. Daarvan gaan 17.000 over het Bogardeind en 10.000 over het Emopad. De verwachting is dat beide wegen nog drukker worden als de A67 verbreed is. Voor de operatie moet de gemeente 3,3 miljoen euro opzij zetten. Het herinrichten van de weg kost nog eens 1 miljoen euro.