Verdachte kattenschutter Nuenen verhoord, wapen in beslag genomen

NUENEN - Een bewoner van de Stationsweg in Nuenen wordt officieel verdacht omdat hij op katten in de buurt heeft geschoten en één kat heeft verwond. De man is verhoord en bij hem is een luchtbuks in beslag genomen voor onderzoek.

,,We hebben in deze zaak een verdachte uitgenodigd op het politiebureau en hem daar verhoord’’, laat een politiewoordvoerder weten. De politie bevestigt dat een wapen in beslag is genomen en na onderzoek is teruggegeven.

Na het verhoor is het onderzoek afgerond. Het dossier ligt voor beoordeling bij de officier van justitie die bepaalt of er een strafzaak komt.

Laten schrikken

Een buurvrouw zag de man in mei vanuit zijn huis schieten op (zwerf)katten in de buurt. Ze schakelde de politie in. Tegen opgetrommelde agenten verklaarde de schutter destijds dat hij aan het schieten was om de katten te laten schrikken.

Niet veel later ontdekte de buurvrouw dat haar eigen kat Zoey gewond was. Röntgenfoto’s gemaakt door een dierenarts bevestigden dat de kat was getroffen door een kogeltje uit een luchtbuks. De eigenaresse én de Stichting Straatkat deden aangifte vanwege de beschieting.

Met de beschoten kat gaat het inmiddels redelijk. De eigenaresse laat weten dat de kat nog een litteken heeft en mankt loopt. Ze denkt dat hij geen pijn meer heeft.

Volledig scherm Een van de röntgenfoto's waarop het kogeltje in het lijf van poes Zoey te zien is © Dierenziekenhuis Eindhoven