Verdachte van moord op Els Slurink in 1997 met veel machtsvertoon klemgereden in Nuenen

‘Verdachte van moord op Groningse Els Slurink in 1997 is oud-veelpleger uit Geldrop’

6 februari De 44-jarige Jahangir A., verdachte in de zaak rond de dood van Els Slurink die in 1997 in Groningen levenloos werd aangetroffen in haar woning, is een beruchte veelpleger uit die tijd. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf en Dagblad van het Noorden.