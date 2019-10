‘Verdwenen’ glaskunst Hugo Brouwer mogelijk naar Klooster in Nuenen

NUENEN - Vier gebrandschilderde ramen van de bekende kunstenaar Hugo Brouwer die tijdens de renovatie van de gemeentevilla in Nuenen zijn verdwenen, krijgen mogelijk plek in Het Klooster. De gemeente heeft de architect die de uitbreiding van Het Klooster ontwerpt, gevraagd om te kijken of er een goede plek is te vinden voor het glas-in-lood.

Wethouder Joep Pernot heeft dat gezegd nadat ophef was ontstaan over de mysterieuze verdwijning van het kunstwerk dat Nuenen na de Tweede Wereldoorlog cadeau kreeg van een groep oorlogsgetroffenen.

Gastvrijheid

Het kunstwerk werd na de oorlog door een groep gerepatrieerden geschonken aan de ‘burgerij’ van Nuenen als dank voor de gastvrijheid tijdens hun terugkeer uit Duitsland. De oorlogsgetroffenen kregen in het dorp de kans op adem te komen voor de terugkeer naar hun woonplaats die ze waren ontvlucht voor de vijand.

De Nuenense kunstenaar Hugo Brouwer kreeg de opdracht om drie ramen te maken voor het toenmalige gemeentehuis aan de Berg. De ramen verhuisden in 1953 mee naar het huidige gemeentehuis aan de Papenvoort. En omdat er in de trappenhal van de gemeentevilla meer ruimte was, maakte de kunstenaar nog een vierde raam.

Glasbak

Nuenenaar Ton de Brouwer (vooral bekend als Van Gogh-kenner) die voor het gemeentearchief ooit de geschiedenis van het kunstwerk heeft uitgezocht, sloeg kortgeleden alarm. In een ingezonden brief in de lokale weekbladen noemde hij de verdwijning van de ramen dom en respectloos voor de schenkers én voor de inwoners en kunstenaar.

Zijn vrees dat het kunstwerk in de glasbak was beland, werd snel ontzenuwd. Op vragen van de VVD-fractie in de gemeenteraad antwoordde wethouder Joep Pernot dat de ramen zijn weggehaald voor meer licht in de hal gemeentevilla. ,,Ze zijn voorzichtig verwijderd en staan veilig op de zolder van het gemeentehuis’’, aldus de wethouder.

Effect

Met de monumentencommissie en heemkundekring is de gemeente in overleg over een plek waar iedereen ze kan zien. ,,Ze zijn er mooi genoeg voor.’’

Een terugkeer in het voormalige gemeentehuis (tegenwoordig Vincentre) zoals de VVD voorstelt, ziet de wethouder niet zitten. Wel is Het Klooster in beeld, zegt hij desgevraagd.

Ton de Brouwer is opgelucht dat het kunstwerk niet is gesloopt en zijn brief effect heeft gehad. Hij is echter bang dat de ramen nog jaren op zolder staan en hoopt dat ze snel voor iedereen zijn te zien.

Ook voor een ander kunstwerk van Hugo Brouwer is Nuenen nog steeds op zoek naar een geschikte plek. In 2013 kreeg de gemeente een reliëf als geschenk van de Rabobank. Voor het metershoge kunstwerk zijn diverse locaties in beeld geweest en een plek bij het koetshuis bij de gemeentevilla is als laatste afgevallen.