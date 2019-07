Vergeten Sporter Carla Geurts uit Nuenen: ‘Overal op voorbereid, behalve op Pieters goud’

Overal was Carla Geurts op voorbereid toen ze in 2000 deelnam aan de Olympische Spelen van Sydney. Fysiek was ze topfit en ook had ze veel mentale trainingen achter de rug. De zwemster had zich voorgenomen om de pers direct van repliek te dienen als die weer eens begon over haar leeftijd. Geurts was tijdens de Olympische Spelen in Sydney ‘al’ 29 jaar. ,,Ik vond het heel vervelend dat de journalisten telkens over mijn leeftijd begonnen en vroegen of ik na de Spelen zou stoppen”, vertelt Geurts in het huis van haar ouders in Nuenen. Samen met haar twee dochters (12 en 10) is ze een paar weken over uit Canada.