Verhuisde bloedprikpost in Nuenen is soms lastig te bezoeken, maar dat wordt beter, belooft organisatie

NUENEN - De bloedprikpost in Nuenen is sinds kort verhuisd naar de eerste etage van het Klooster. Dat valt niet bij alle bezoekers goed, maar er komen verbeteringen.

Mensen die minder goed ter been zijn, mopperen dat zij met hun rollator of rolstoel moeilijk het gebouw binnen komen en dat de lift smal is. Ook valt het licht in de wachtkamer geregeld uit, waardoor bezoekers in het donker zitten. Bovendien is er niet altijd een parkeerplaats voor de deur.

De klachten zijn bekend bij uitbater Diagnostiek voor U, aldus een woordvoerster. „We hebben zo’n vijf, zes klachten gekregen en dat vinden we heel vervelend. We gaan volgende week om tafel met de beheerder van het gebouw om verbeteringen te zoeken.”

De organisatie gaat volgende week ook kijken hoe de bewegwijzering in het Klooster beter kan - ook een gehoorde klacht. Over het parkeren is Diagnostiek voor U helder. „Met de grote parkeerplaats achter het Klooster bij de Jumbo denken wij dat er genoeg parkeerruimte rondom het gebouw is.”

Bloedpost verhuisde noodgedwongen vanwege sloop

De post voor bloedafname is eind juli verhuisd van de Groenvinkhof naar cultureel centrum het Klooster aan het Park. De reden: het verlaten pand gaat gesloopt worden. De prikpost ontvangt wekelijks zo’n driehonderd cliënten en is daarmee drukbezocht.

Volgens de woordvoerster van Diagnostiek voor U is het logisch dat mensen even moeten wennen aan de nieuwe situatie. „Onze ervaring leert dat dit zo’n twee maanden kan duren. We bedanken alle mensen die een melding doorgeven en bieden onze excuus aan voor het eventuele ongemak.”

Eén klacht is inmiddels verholpen: in de zomervakantie was de prikpost niet op vrijdag open, wat leidde tot extra drukte op de maandag. Inmiddels is de locatie weer vijf dagen per week te bezoeken. Bezoekers kunnen hier behalve voor bloedonderzoek ook terecht voor het inleveren van urine, ontlasting of een soa-onderzoek.