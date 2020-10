Vermeende witwasbende van ‘diamantendiplomaten’ blijven langer vastzitten

video Monteur krijgt schok bij werk aan stroomkast in Nuenen, ernstig gewond naar ziekenhuis

1 oktober NUENEN - Bij een ongeval bij een bedrijf aan de Gulberg in Nuenen is een man geëlektrocuteerd. Het slachtoffer is ernstig gewond geraakt. Hij is onder begeleiding van de trauma-arts met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.