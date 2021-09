Vernieuwde speeltuin Volmolenplein Geldrop ‘een aanwinst’

GELDROP - Kinderen hebben de speeltuin aan het Volmolenplein in Geldrop al in de grote vakantie in gebruik genomen, ook al was die nog niet klaar. De laatste weken werd pas echt duidelijk wat de bedoeling was met het plaatsen van extra toestellen. Zaterdag 25 september, op Nationale Burendag, om 11 uur opent wethouder van der Laar de speeltuin waarna buurtvereniging Braakhuizen-Noord start met activiteiten rond Burendag.

Het vlakke voetbalveld met een paar speeltoestellen aan het Volmolenplein in Braakhuizen-Noord is veranderd in een glooiend terrein met wadi’s voor de afwatering en een klein amfitheater. De zandbak, de glijbanen en de relaxschommel zijn in de vakantie al volop gebruikt door de buurtkinderen.

Quote Vooral de nieuwe kabelbaan is een aanwinst Marc van de Griendt

Het amfitheater is een babbellocatie voor buurtgenoten en kinderen dollen er rond in verkleedkleren. Het theatertje is ook te gebruiken als buitenleslokaal voor scholen. ,,Dat zou gaaf zijn!” roept Juul (10) uit als ze dat hoort. ,,Zeker voor de biologieles.” Ze woont aan het Volmolenplein en heeft alle veranderingen kunnen volgen. ,,De toestellen staan verder uit elkaar dan eerst en nu kunnen we minder goed ‘voetje van de vloer’ doen.”

Daar staat tegenover dat het voetballen leuker is geworden, al is het voetbalgedeelte een stuk kleiner. ,,De goals zijn beter te verdedigen”, vertelt ze. ,,Eerst moest je wel heel veel rennen.” Marc van de Griendt, vader van twee dochters, vindt de speeltuin enorm verbeterd. ,,Vooral de nieuwe kabelbaan is een aanwinst.”

Overleg met bewoners

De gemeente Geldrop-Mierlo is bezig om in alle buurten en wijken de speeltuintjes te vernieuwen met als thema: Samen ontdekken wat je kan. De plannen zijn in 2019 gemaakt en na overleg met bewoners worden ze gerealiseerd. Die eerste die klaar is en wordt geopend is die aan het Volmolenplein. In aansluiting op de opening, zaterdag om 11.00 uur door wethouder Van der Laar, organiseert Wijkvereniging Braakhuizen-Noord activiteiten rond Burendag. Voor de gelegenheid komt er een springkussen, kunnen kinderen zich laten schminken en krijgen limonade. Voor de volwassenen is er een ontmoetingsplek (ook als het regent) met koffie en iets lekkers.

Speelhuisje en wipkip

De andere speelplekken in Braakhuizen Noord zijn aangepast met hetzelfde thema. Zo hier en daar was alleen een likje verf nodig, in andere speeltuintjes zijn nieuwe of gebruikte toestellen uit andere speeltuintjes geplaatst. Het speeltuintje aan Smient is min of meer uitgekleed. ,,Wel een teleurstelling”, vindt Edith Frijters, al moet ze toegeven dat de kleine kinderen die er veel hebben gespeeld intussen flinke jongelui zijn geworden. ,,Er stond een zandhijskraan waar kinderen dol op waren. Nu zijn er alleen nog een speelhuisje en een wipkip. Maar misschien is het nog niet klaar en komt er nog wat bij. Dat zou voor mijn nichtjes die vaak op bezoek komen heel leuk zijn.”