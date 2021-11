Verpleeghuizen moeten weer laveren tussen veiligheid en leefbaarheid; ‘Als we teveel verbieden, is dat óók schadelijk voor bewoners’

GELDROP - Bij Anna Ouderenzorg in Geldrop en Heeze kijkt iedereen reikhalzend uit naar de derde coronaprik. Zorgmedewerkers kunnen die mogelijk al vanaf komende week halen. Bij de bewoners zit de griepprik een snelle boosterprik in de weg.

De spanning stijgt bij verpleeghuizen in Zuidoost -Brabant. De afgelopen twee dagen nam het aantal instellingen waar een of meer bewoners positief testten toe van 16 naar 18. Dit komt neer op 18 procent van het totaal aantal verpleeghuislocaties in de regio. Sinds medio oktober overlijden - voor het eerst sinds maanden - ook weer bewoners na besmetting met het virus. In de regio gaat het nu om 13 ouderen.

Quote Wij zijn gelukkig nog coronavrij op al onze vier locaties - Akert, Berk en Heuvel in Geldrop en Nicasius in Heeze. Maar we zien nu een grote toename om ons heen. Rosanne Huijbregts,, voorzitter crisisteam Anna Ouderenzorg

,,Wij zijn gelukkig nog coronavrij op al onze vier locaties - Akert, Berk en Heuvel in Geldrop en Nicasius in Heeze. Maar we zien nu een grote toename om ons heen", zegt Rosanne Huijbregts, voorzitter van het zeskoppige crisisteam van Anna Ouderenzorg. ,,Van onze 600 medewerkers zitten er nu wel twee thuis met corona. En die zijn behoorlijk ziek.”

De bescherming van de vaccinatie lijkt af te nemen - een boosterprik is dus meer dan welkom. ,,Het is super dat dat we nu alsnog snel een boosterprik kunnen krijgen”, zo reageert Huijbregts op de maatregelen die het kabinet vrijdagavond bekend maakte. Wie in de zorg werkt, kan mogelijk al vanaf komende week een derde coronavaccinatie krijgen - van de GGD of van de eigen zorginstelling, dat staat nog niet vast.

Eerst griepprik, dan pas boosterprik voor bewoners

De 330 bewoners van de vier woonzorgcentra van Anna Ouderenzorg moeten nog wat langer wachten. Over twee weken staat net hun griepprik gepland. ,,Dat die niet eerder is gezet, daar hebben wij zelf geen invloed op”, benadrukt Huijbregts. Dit wordt geregeld door een landelijke organisatie. ,,Tussen de ene en de andere prik moet minimaal twee weken zitten. Dus wij kunnen bewoners de boosterprik tegen corona niet eerder geven dan de week van 6 december.”

Ondertussen zijn zorginstellingen druk bezig om - net als de rest van het land - te kijken hoe ook zij hun coronamaatregelen kunnen aanscherpen. En dat betekent laveren tussen veiligheid en leefbaarheid, blijkt als het ED vrijdagavond digitaal mee mag luisteren met het spoedberaad van het crisisteam van Anna Ouderenzorg.

Eerste heikele punt: de regel dat alle Nederlanders de komende drie weken maximaal ‘vier personen’ thuis mogen ontvangen. De voorlopige uitkomst: bewoners van Anna Ouderenzorg die naar buiten gaan om te wandelen, mogen dat met maximaal vier anderen doen. En mensen mogen twee keer per dag maximaal twee personen binnen ontvangen.

Quote Sluiting van de Gasterij en de Vlinderhof is te schadelijk. Veel bewoners misten het in de eerste twee golfen heel erg dat ze niet even beneden een kopje koffie konden drinken.” Teamlid, Crisisteam Anna Ouderenzorg

De teamleden realiseren zich: ‘Dit doet zeer.’ Meermalen wordt de ellende uit de eerste en twee coronagolf aangehaald. In de eerste golf sloten verpleeghuizen in Nederland - aangespoord door het kabinet - de deuren. ,,Als mensen terminaal ziek zijn in de laatste fase, willen we dat familie de mogelijkheid heeft om afscheid te nemen en zullen we nu per keer kijken of we een uitzondering kunnen maken.”

Dat brengt het team op het volgende heikele punt: wat te doen met eetzaal de Vlinderhof van Akert en restaurant De Gasterij van Heuvel? En kan de wintermarkt die 18 november in de Gasterij gepland is wel doorgaan? Bezoekers worden hier nu al - door de opstelling van tafels en stoelen - gedwongen om op 1,5 meter afstand van elkaar te gaan zitten. Uiteindelijk wordt besloten om het daarbij te houden. ,,Sluiting is te schadelijk, veel bewoners misten het in de eerste twee golfen heel erg dat ze niet even beneden een kopje koffie konden drinken.” Een besluit over de wintermarkt wordt uitgesteld tot maandag.