Verpleegkundigen Anna Ziekenhuis verrast met diner van restaurant Thuis! in Mierlo

De Vlinder staat in de startblok­ken voor E-waste Race

13 maart GELDROP - Groep 7 van basisschool De Vlinder in Geldrop zet alles op alles om de E-waste Race te winnen die maandag van start gaat. Scholen in Geldrop, Valkenswaard en Eindhoven gaan zoveel mogelijk elektronisch afval verzamelen. De school die wint mag een bezoek brengen aan de Kennisfabriek in Eindhoven.