Verse vis voor ziekenhuispersoneel

Goedkoop lenen voor zonnepane­len kan jaar langer in Gel­drop-Mier­lo

11:00 GELDROP-MIERLO - Er is nog 2 miljoen euro over in de pot waaruit mensen in Geldrop en Mierlo een goedkope lening voor zonnepanelen kunnen afsluiten. 1 miljoen euro blijft nog staan. Er kan nog een jaar aanspraak op gemaakt worden. Het andere miljoen gaat terug naar de provincie.