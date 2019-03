Verstandshuwelijk leidt tot uitstel podium in Mierlo

Meestal zitten die mensen niet in de plaatselijke politiek. Want daar zullen ze zoiets nooit zeggen. Het verstandshuwelijk dat de dorpen 15 jaar geleden sloten wordt daar nog steeds gekoesterd. Want met dat huwelijk werden de steden toch maar mooi op afstand gehouden: Mierlonaren zijn wel gericht op Helmond, maar opgeslokt worden door die stad was het grote schrikbeeld. En precies zo stond Geldrop tegenover Eindhoven. Dan maar een huwelijk met de ruggen naar elkaar. Dat kan best, zolang iedereen maar verstandig blijft. Hoe dat zich in de praktijk vertaalt, was in de laatste raadsvergadering te zien.