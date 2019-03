Vertrek burgemeester Link dramatisch, maar onvermijdelijk

Man (31) uit Geldrop sterft tijdens wandeling in hooggeberg­te Himalaya

11 maart GELDROP - In het Himalayagebergte in Nepal is de 31-jarige Vincent Bloem omgekomen tijdens een trektocht. Het lichaam van de in Geldrop geboren wandelaar werd zaterdag aangetroffen in het gebied rond de Annapurna, één van de hoogste bergen ter wereld. Ook zijn gids Ajay Dhakal (25) is dood gevonden.