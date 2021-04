Vertrekkend bestuurder Wim Klaassen zit in het onderwijs op zijn plek: ‘Corona heeft een positieve bijdrage geleverd’

GELDROP - Van huis uit is hij planoloog, maar Wim Klaassen kwam er gaandeweg achter dat er een onderwijsbestuurder in hem schuilt. „De sector is soms erg naar binnen gericht,” zegt de man die naar Den Bosch verhuist om rector-bestuurder te worden.

Na bijna zeven jaar verruilt Klaassen (56) Eenbes Basisonderwijs in Geldrop voor het ds. Pierson College in Den Bosch. Dat hij zich na functies als manager gebiedsontwikkeling bij Arcadis en directeur van woningcorporatie BrabantWonen in het onderwijs op zijn plek voelt, kwam niet helemaal uit de lucht vallen. „Ik ontdekte dat ik maatschappelijk iets wil toevoegen voor mensen die kwetsbaar zijn.”

Met de passie zit het wel goed. Bevlogen vertelt Klaassen over het leiderschapsprogramma voor directeuren en het expertisenetwerk dat onder zijn leiding tot stand kwam. De 25 scholen van Eenbes in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen, Heeze-Leende en Laarbeek wisselen daarin kennis uit. „Elke ouder en leerling heeft recht op de beschikbare kunde binnen de organisatie. Ook als dat ene onderdeel toevallig niet bij de juf van je kind zit, maar drie scholen verderop.”

Positieve bijdrage corona

De bestuursvoorzitter maakte een turbulente tijd mee in het onderwijs. Landelijk gezien waren er stakingen voor een beter loon en minder werkdruk. De heftigste periode was de pandemie. „Door het thuisonderwijs hebben ouders wel ontdekt dat het een prachtig maar ingewikkeld vak is voor professionals om kinderen te begeleiden en gemotiveerd te houden. In die zin heeft corona een positieve bijdrage geleverd.”

De sector zou meer met haar successen naar buiten mogen treden. „Het onderwijs is soms erg naar binnen gericht. Op symposia vertellen we elkaar wat we al weten. We moeten juist meer de verbinding zoeken met de buitenwereld om te kijken hoe we de organisatie kunnen inrichten.”

Scholenfusies

Ook lokaal en binnen Eenbes gebeurde er genoeg. Er waren scholenfusies in Lieshout en Aarle-Rixtel. „Het wordt ingewikkeld om als team alle specialisaties te kunnen bieden als je steeds kleiner wordt. Rationeel snapt iedereen dat, maar emotie loopt daar dwars doorheen. In gesprekken moet je duidelijk maken dat een fusie de kinderen ten goede komt.”

Een conflict met scholengroep Het Nut in Geldrop over de ruimteverdeling binnen Brede School De Coevering, waar beide besturen een school huisvesten, liep in 2016 zo hoog op dat een klas zelfs een tijdje in een partytent in de aula les kreeg. De rechter moest eraan te pas komen.

Opvolger

Klaassen blikt er duidelijk niet graag op terug. Hij probeert leiding te geven door te faciliteren en coachen. Maar je moet vooral duidelijk zijn, heeft hij geleerd. „Als er sprake is van onrecht en verkeerde aannames, laat ik niet over me heen lopen.” Nu bij Het Nut andere collega's aan het roer staan, is de samenwerking volgens Klaassen ‘briljant’. „De directeur van hun school in De Coevering is nu zelfs interim van onze school daar.”

De opvolger van Klaassen bij Eenbes Basisonderwijs wordt waarschijnlijk rond de zomer bekend. Tot die tijd neemt Berend Redder als interim-bestuurder de taken over.