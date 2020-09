Vervanging straatverlichting Nuenen vertraagd door conflict bij aanbesteding

Twee bedrijven (CityTec en Spie) hebben de gemeente voor de rechter gedaagd omdat hun goedkope aanbieding voor twee wijken in het noorden van Nuenen ongeldig is verklaard. De bedrijven zeggen dat Nuenen zich blind staart op producten van Philips. Beide bedrijven hebben ingeschreven met armaturen van andere merken die gelijkwaardig zijn in vorm en prestatie, vertelde hun Nuenense advocaat Greetje Fimerius gisteren in een kort geding.

Klassieke kegelvorm

De gemeente wijst het verwijt van de hand en zegt dat de armaturen die Spie en Citytec hebben aangeboden niet passen in het Nuenense straatbeeld. Ze voldoen niet aan de vereiste klassieke kegelvorm en zijn bovendien smaller en hoger dan armaturen van Philips die in de aanbesteding als voorbeeld zijn genoemd. Ook kunnen de alternatieven niet tippen aan de technische specificaties en hebben ze een hoger verblindingsrisico, aldus de gemeente.

Nuenen is bezig met de vervanging van de verouderde straatlampen door zuinige LED-verlichting. De operatie is in Nederwetten begonnen maar stagneert door het conflict bij de aanbesteding voor de twee wijken ten noorden van de Beekstraat en Berg in Nuenen waar ongeveer zeshonderd armaturen worden vervangen.

Ook Gerwen en Nuenen-Zuid later

Met armaturen van twee andere merken was CityTec de goedkoopste inschrijver, Spie eindigde als tweede. Beide inschrijvingen werden afgekeurd. De opdracht werd voor de zomer voorlopig gegund aan het bedrijf Dynniq dat de gewenste armaturen van Philips het voordeligste kan leveren.

Volgens de planning moest het werk al zijn afgerond maar door het kort geding van CityTec en Spie is de vertraging zeker een half jaar. Als gevolg komen ook Gerwen en Nuenen-Zuid later aan de beurt.

Bij de behandeling van het kort geding eiste CityTec gunning van de opdracht of een herbeoordeling van de inschrijvingen. Als de gemeente de aanbesteding alsnog intrekt, willen beide partijen een vergoeding van 10.000 euro voor de inschrijfkosten. De rechtbank in Den Bosch doet over vier weken uitspraak.